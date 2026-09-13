Παπανδρέου κατά Μητσοτάκη για το Καστελλόριζο: «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται»

Σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Γιώργος Παπανδρέου, με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο και την αναφορά του στην εικόνα του νησιού το 2010.

Με δημόσια παρέμβασή του, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει την επίσκεψη ως το κλείσιμο ενός πολιτικού και ιστορικού κύκλου, χωρίς όμως να αναλαμβάνει, κατά τον ίδιο, τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα το 2010.

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Η απάντηση του Γιώργου Παπανδρέου

Ο Γιώργος Παπανδρέου υποστηρίζει ότι ο κύκλος στον οποίο αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε με ευθύνη της παράταξής του και θέτει ερωτήματα για τη στάση του σημερινού πρωθυπουργού κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Ο πρώην πρωθυπουργός διερωτάται εάν, δεκαέξι χρόνια αργότερα, ο κ. Μητσοτάκης έχει αντιληφθεί την εθνική και γεωπολιτική σημασία του Καστελλόριζου, αλλά και τις δραματικές συνθήκες υπό τις οποίες κλήθηκε τότε να λάβει αποφάσεις η ελληνική κυβέρνηση.

Παράλληλα, υπερασπίζεται τις επιλογές της κυβέρνησής του, παρουσιάζοντας την περίοδο εκείνη ως την έναρξη μιας δύσκολης εθνικής προσπάθειας για να αποφευχθεί η άτακτη χρεοκοπία και να παραμείνει η Ελλάδα όρθια.

Οι αιχμές για τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας

Ο Γιώργος Παπανδρέου αποδίδει την κατάσταση που παρέλαβε το ΠΑΣΟΚ το 2009 στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμανλή, υποστηρίζοντας ότι η χώρα είχε οδηγηθεί στο χείλος της χρεοκοπίας.

Κατά τη δική του εκδοχή, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έθεσε πάνω από το κομματικό κόστος το εθνικό συμφέρον και επέλεξε τη μοναδική διαθέσιμη λύση για την αποτροπή της οικονομικής κατάρρευσης.

Ταυτόχρονα, στρέφεται κατά της τότε αντιπολιτευτικής στάσης της ΝΔ, κατηγορώντας την ότι συμμετείχε στην αντιμνημονιακή ρητορική και ανταγωνιζόταν πολιτικά τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα.

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Ο συμβολισμός του Καστελλόριζου

Το Καστελλόριζο συνδέθηκε με την οικονομική κρίση στις 23 Απριλίου 2010, όταν ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε από το ακριτικό νησί την προσφυγή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης.

Στη σημερινή του παρέμβαση, ο κ. Παπανδρέου υποστηρίζει ότι δεν ήταν η εικόνα του νησιού εκείνη που πίκρανε τους Έλληνες, αλλά το δημόσιο έλλειμμα, το χρέος και η απώλεια της αξιοπιστίας της χώρας.

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Σύμφωνα με τη θέση του, επομένως, το Καστελλόριζο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σύμβολο της κρίσης, αλλά ως ο τόπος από τον οποίο ξεκίνησε μια προσπάθεια αποτροπής της χρεοκοπίας.

Τι είχε προηγηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η αντίδραση Παπανδρέου προκλήθηκε από όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσημη εκδήλωση για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

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Απευθυνόμενος στον δήμαρχο του νησιού, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εικόνα του 2010, χαρακτηρίζοντας άδικη τη σύνδεση του Καστελλόριζου με την είσοδο της χώρας στην περίοδο των μνημονίων.

Κατά την ίδια ομιλία, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν αποδέχεται απειλές ή υποδείξεις.

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Παράλληλα, παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο έργων και κινήτρων για το Καστελλόριζο, με στόχο τη στήριξη των μόνιμων κατοίκων και την ενίσχυση των υποδομών του νησιού.

Η καταληκτική αιχμή του πρώην πρωθυπουργού

Ο Γιώργος Παπανδρέου διεύρυνε την κριτική του, καταλογίζοντας στη Νέα Δημοκρατία συνέχιση πρακτικών που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβαλαν στην οικονομική κρίση. Μεταξύ αυτών συμπεριέλαβε τον πελατειασμό, την κοινωνική αδικία, την αδιαφάνεια, τη διαφθορά, την υπερσυγκέντρωση της εξουσίας και την εύνοια προς τους λίγους.

Καταλήγοντας, απάντησε ευθέως στον Κυριάκο Μητσοτάκη:

«Η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Και οι ευθύνες δεν διαγράφονται».