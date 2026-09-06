ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση – Ώρα για πολιτική αλλαγή»

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για μια «τετραετία χαμένων ευκαιριών» και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση.

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«Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη Τύπου», ανέφερε στην αρχή της δήλωσής του.

Διαβάστε αναλυτικά όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της 90ής ΔΕΘ

«Τετραετία χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων»

Ο Κώστας Τσουκαλάς απέρριψε τον χαρακτηρισμό της περιόδου 2023–2027 ως «τετραετίας ανάπτυξης», υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα διευρύνθηκαν οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.

Όπως ανέφερε, η αγοραστική δύναμη των πολιτών βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η παραγωγικότητα κατατάσσεται τελευταία στην Ευρωζώνη και τρίτη από το τέλος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

«Η θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Η Ελλάδα, δυστυχώς, έχασε το στοίχημα της ανάπτυξης και της ευημερίας», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Πυρά για τα «ήρεμα νερά» και την Τουρκία

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Κώστας Τσουκαλάς και για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιχείρησε να εμφανίσει ως δευτερεύουσα την πολιτική των «ήρεμων νερών».

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Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, η συγκεκριμένη επιλογή έδωσε χώρο στην Τουρκία να καλύψει τις αναθεωρητικές επιδιώξεις της πίσω από «δήθεν καλές προθέσεις».

«Το ερώτημα που αρνείται να απαντήσει είναι απλό: Γιατί δεν ζητεί ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας;», σημείωσε.

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«Βάπτισε μεταρρυθμιστική αστοχία το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Το ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι χαρακτήρισε «μεταρρυθμιστική αστοχία» ένα σκάνδαλο για το οποίο, όπως υποστήριξε, έχουν ήδη καταδικαστεί πρόσωπα που ο ίδιος επέλεξε για τη διοίκηση του οργανισμού.

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Πρόσθεσε ότι η χώρα καλείται να πληρώσει πρόστιμο που πλησιάζει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, κάνοντας λόγο για «πάρτι διαφθοράς».

«Έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός εμφανίζεται πλέον θεσμικός και συναινετικός επειδή χάνει τη στήριξη τόσο του δεξιού όσο και του κεντρώου ακροατηρίου.

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«Πανικόβλητος, γιατί μετά το δεξιό και το κεντρώο ακροατήριο του κουνάει μαντήλι, προσποιείται τον θεσμικό και τον συναινετικό», ανέφερε.

Κατηγόρησε, παράλληλα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής», ότι έστησε «το παρακράτος των υποκλοπών» και ότι χρησιμοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την προστασία υπουργών της κυβέρνησης.

«Δίδυμα φεγγάρια με τον κ. Τσίπρα»

Ο Κώστας Τσουκαλάς στράφηκε ταυτόχρονα εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, παρουσιάζοντας τους δύο πρώην πολιτικούς αντιπάλους ως φορείς παρόμοιων πρακτικών.

«“Δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό” ξέραμε ότι είναι με τον κ. Τσίπρα στη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, τα σκάνδαλα και την υποβάθμιση των θεσμών», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δίδυμα φεγγάρια» είναι και στην προσπάθεια αποσιώπησης των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα.

Το ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στον πρωθυπουργό ότι, με την αναφορά του κατά του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την επιμονή στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και την υπερφορολόγηση, «ταυτίστηκε όσο κανείς» με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ και τον Αλέξη Τσίπρα.

Η αναφορά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την περίοδο Καραμανλή

Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε και στις αναφορές του πρωθυπουργού για τη διόγκωση του δημόσιου χρέους.

Υποστήριξε ότι κατά τη θητεία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από το 69,9% στο 111,6% του ΑΕΠ, ενώ κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή, από το 2004 έως το 2009, έφτασε στο 130% του ΑΕΠ.

Ανέφερε ακόμη ότι η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθετε «πλαστά στοιχεία» στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέδωσε έλλειμμα ύψους 15,4%.

«Ακόμη στα Ζάππεια της αυταπάτης ζείτε, κ. Μητσοτάκη; Θυμάστε ότι το 2010 εσείς, ο “αναντικατάστατος” πρωθυπουργός που ψάχνουν στις 3 τα ξημερώματα, ψηφίσατε να πάει η χώρα στη δραχμή;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με τραγουδάκια θέλει να επιλέξει τον αντίπαλο που τον βολεύει»

Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε και τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς και τη χρήση του στίχου «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

«Ο πρωθυπουργός νομίζει πως με τραγουδάκια θα επιλέξει τον αντίπαλο που τον βολεύει, μπας και συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Πρόσθεσε ότι τον πολιτικό αντίπαλο της κυβέρνησης θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, ο οποίος «θα του στείλει τον λογαριασμό».

«Συνεπώς, να μην αγχώνεται για τη δημοσκοπική επίδοση του ΠΑΣΟΚ. Ας αρχίσει να φοβάται για το ξεφούσκωμα του εκλεκτού του», ανέφερε, αφήνοντας σαφή αιχμή για την πολιτική προβολή του Αλέξη Τσίπρα.

«Υπάρχει άλλος δρόμος με το ΠΑΣΟΚ»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε τη δήλωσή του παρουσιάζοντας την πολιτική αλλαγή ως την εναλλακτική πρόταση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση.

«Υπάρχει άλλος δρόμος, με αυξημένη παραγωγικότητα, περιορισμό της σπατάλης και της διαφθοράς και ισχυρό κοινωνικό κράτος», τόνισε.

«Είναι εφικτός και αναγκαίος με την πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε ο Κώστας Τσουκαλάς.