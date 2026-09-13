Βύρωνας: Κατασβέστηκε η φωτιά σε διαμέρισμα – Περιορίστηκε στο σαλόνι

Άμεσα κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Βύρωνα.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Κορδελιού, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 20:15.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά δεν επεκτάθηκε πέρα από το σαλόνι

Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στο σαλόνι του διαμερίσματος και αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε άλλο δωμάτιο ή σημείο του διαμερίσματος.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.