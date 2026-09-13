Ηλίας Κασιδιάρης: «Επιστρέφω ελεύθερος» – Προαναγγέλλει επάνοδο στην πολιτική

Την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή προαναγγέλλει ο Ηλίας Κασιδιάρης, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αποφυλάκισή του.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής αναφέρει ότι θα αποφυλακιστεί την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:00, και δίνει το πρώτο στίγμα για τις επόμενες κινήσεις του.

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Το μήνυμα πριν από την αποφυλάκιση

Ο Ηλίας Κασιδιάρης υποστηρίζει ότι αποφυλακίζεται «οριστικά και άνευ όρων» και δηλώνει ότι επιστρέφει στην πολιτική δραστηριότητα.

Στην ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά πως «επιστρέφω ελεύθερος και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα», προαναγγέλλοντας παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Είχε ήδη προαναγγείλει νέο πολιτικό φορέα

Η νέα τοποθέτηση αποτελεί συνέχεια των δημόσιων δηλώσεων που είχε πραγματοποιήσει τους προηγούμενους μήνες μέσα από τη φυλακή.

Τον Μάιο του 2026 είχε εξαγγείλει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα μετά την αποφυλάκισή του, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι η επιστροφή στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής.

Λίγες ημέρες αργότερα είχε επαναλάβει την πρόθεσή του να επανέλθει ενεργά στην πολιτική σκηνή, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίσει πλήρως τη μορφή που θα λάβει η συγκεκριμένη κίνηση.

Το ερώτημα για την εκλογική συμμετοχή

Ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής.

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Η αναφορά του σε πλήρη πολιτικά δικαιώματα αποτυπώνει τη δική του θέση. Το εάν και με ποιον τρόπο η προαναγγελθείσα επιστροφή θα μετατραπεί σε συμμετοχή στις επόμενες εκλογές αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά την αποφυλάκισή του και τις επίσημες ανακοινώσεις του.