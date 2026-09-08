ΠΑΣΟΚ: “Ο κ. Γεωργιάδης απέδειξε σήμερα ότι μπορεί να μην είναι καλός υπουργός αλλά είναι μεγάλο υποκριτικό ταλέντο στην κωμωδία”

«Πολιτική αλλαγή μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, σε σχόλιό του σχετικά με δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί «συγκλονιστικής ευημερίας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει συγκεκριμένα ότι «ο κ. Γεωργιάδης, σήμερα στον ANT1, δήλωσε πως “ στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη συμβαίνει η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”». «Τη ζουν στο πετσί τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με καθηλωμένη την αγοραστική τους δύναμη στην τελευταία θέση της ΕΕ! Βιώνουν “ συγκλονιστική ευημερία” στους λογαριασμούς του ρεύματος, στο ενοίκιο, στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, στις “ συμφωνίες κυρίων” στα ράφια των σούπερ μάρκετ!», σχολιάζει. Υποστηρίζει ότι γι’ αυτόν τον λόγο «και θα δώσουν καθαρή απάντηση στην αλαζονεία και την παντελή έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης μιας κυβέρνησης που αποδείχτηκε εξαιρετικός τροχονόμος των καρτέλ και των ολιγοπωλίων».

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Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «ο κ. Γεωργιάδης απέδειξε σήμερα ότι μπορεί να μην είναι καλός υπουργός αλλά είναι μεγάλο υποκριτικό ταλέντο στην κωμωδία». Τονίζει, τέλος, ότι «η χώρα χρειάζεται σοβαρή κυβέρνηση που σέβεται τους πολίτες. Έχει σχέδιο και όραμα». «Πολιτική αλλαγή μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί», σημειώνει.