ΠΑΣΟΚ: “Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας – Ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα”
"Αρκετά πλήρωσε η κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες εμμονές της Νέας Δημοκρατίας"
«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προϊδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς για την αναφορά του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. «Σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, δήλωσε: ”δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες” και πως ”το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση”», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε:
«Αρκετά πλήρωσε η κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες εμμονές της Νέας Δημοκρατίας».
«Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας. Οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης: Εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους», συμπλήρωσε κι υπογράμμισε:
«Το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο σχέδιο στήριξης των συλλογικών συμβάσεων και επαναφοράς του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Με καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς όρους εργασίας. Για μια νέα σελίδα της χώρας με τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο».
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