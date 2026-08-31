ΣΥΡΙΖΑ: “Η κυβέρνηση της ΝΔ επιλέγει να βαθύνει την εξάρτηση της Ελλάδας από τη γενοκτόνα κυβέρνηση του Ισραήλ”

«Με τη σημερινή διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ, για το πρόγραμμα “Ασπίδα του Αχιλλέα“, κόστους άνω των 3 δισ., η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να βαθύνει την αμυντική/στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας από τη γενοκτόνα (σύμφωνα με το ΔΠΔ και τον ΟΗΕ) κυβέρνηση του Ισραήλ που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αγνοώντας τις διαμαρτυρίες διεθνών οργανισμών, και στη Δυτική Όχθη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η Κουμουνδούρου κατηγορεί τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια πως «σε μία εποχή γεμάτη γεωπολιτικές προκλήσεις, ο υπουργός που ζήτησε από τους Ευρωπαίους ”να αναπτύξουν ένα πνεύμα αυτοθυσίας” -εν πολλοίς: ”να μάθουν να πεθαίνουν”- πανηγυρίζει για την υποτιθέμενη αναβάθμιση της αποτρεπτικής ικανότητας της Ελλάδας», ενώ παραθέτει σειρά «αναπάντητων ερωτημάτων»:

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«Θα καταφέρει η χώρα μας να αποκτήσει εθνικά ελεγχόμενο -πέρα από εξαρτήσεις από τρίτες χώρες- δίκτυο αεράμυνας, ανθεκτικό και οικονομικά βιώσιμο; Για ποιο λόγο συνεχίζεται η περιθωριοποίηση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας ώστε να καλύψει τις ανάγκες της πατρίδας; Αποκτά όντως η χώρα μας μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία; Ή, στο πλαίσιο της στρατηγικής αλληλεξάρτησης με το Ισραήλ, εντάσσει την αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική της άμυνα στο ισραηλινοαμερικανικό σύστημα ασφαλείας;».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επικαλούμενη μια υποτιθέμενη στρατηγική ”realpolitik”, στο πλαίσιο απευθείας διακρατικής ανάθεσης, επιβάλλει στους Έλληνες φορολογούμενους να πληρώσουν το υψηλό κόστος των 3 δισ. με όρους αδιαφάνειας και έλλειψης πολιτικής λογοδοσίας», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας πως «εδώ και επτά χρόνια διακυβέρνησης της Δεξιάς, η χώρα μας έχει πάψει να λειτουργεί ως πυλώνας ειρήνης, σταθερότητας και διαλόγου, έχει απωλέσει τον ρυθμιστικό ρόλο που έπαιζε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου». Ρόλος, που όπως τονίζει, ήταν «βασισμένος στη διαμεσολάβηση, τη διαιτησία και τη διαπραγμάτευση, στο πλαίσιο ενεργητικής, πολυδιάστατης, ειρηνικής εξωτερικής πολιτικής».

«Η πατρίδα μας χρειάζεται ισχυρή αεράμυνα με διασφάλιση πολιτικής λογοδοσίας και απόλυτη διαφάνεια στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας της. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα απαντήσεις. Να ενημερώσει έγκυρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ακριβή αποτελεσματικότητα του εν λόγω προγράμματος και, τέλος, το κατά πόσο η σημερινή συμφωνία διασφαλίζει την στρατηγική αυτονομία τής πατρίδας μας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.