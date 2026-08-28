Λάκης Λαζόπουλος: Το σενάριο υποψηφιότητας με το κόμμα Τσίπρα στη Λάρισα

Ένα νέο πολιτικό σενάριο με πρωταγωνιστή τον Λάκη Λαζόπουλο κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στη Λάρισα, καθώς το όνομά του ακούγεται για πιθανή συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα.

Οι σχετικές συζητήσεις έχουν αναπτυχθεί στην τοπική πολιτική σκηνή, με το ενδεχόμενο μιας υποψηφιότητας του Λαρισαίου καλλιτέχνη να προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το κόμμα ούτε δημόσια τοποθέτηση του Λάκη Λαζόπουλου που να επιβεβαιώνει ότι έχει αποφασίσει να κατέβει στις εκλογές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται το όνομά του

Η πιθανότητα ενεργού πολιτικής εμπλοκής του Λάκη Λαζόπουλου δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά.

Το όνομά του έχει επανέλθει αρκετές φορές κατά το παρελθόν σε σχετικά σενάρια, κυρίως λόγω της μακρόχρονης γνωριμίας και της πολιτικής σχέσης του με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ήδη από το 2014 είχε συζητηθεί δημόσια το ενδεχόμενο αξιοποίησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς τελικά να προκύψει υποψηφιότητα.

Ο ίδιος έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για την πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού, ενώ τον Ιούνιο του 2026 είχε αντιμετωπίσει θετικά το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι πρόκειται για διαφορετικό κόμμα και διαφορετική κεντροαριστερή προσέγγιση.

Σε αναμονή οι ενδιαφερόμενοι στη Λάρισα

Η πιθανή παρουσία του Λάκη Λαζόπουλου στο ψηφοδέλτιο της Λάρισας φαίνεται να επηρεάζει και τις συζητήσεις με άλλα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφια με την ΕΛΑΣ στην περιοχή.

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Ορισμένοι φέρονται να τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας να ξεκαθαρίσουν τόσο οι προθέσεις του γνωστού καλλιτέχνη όσο και η συνολική σύνθεση του ψηφοδελτίου.

Μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα με ισχυρή αναγνωρισιμότητα θα μπορούσε να μεταβάλει τις εσωτερικές ισορροπίες και να επηρεάσει τις αποφάσεις των υπόλοιπων ενδιαφερομένων.

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Προς το παρόν, επομένως, πρόκειται για ένα πολιτικό σενάριο χωρίς επίσημη επιβεβαίωση, με τις τελικές επιλογές της ΕΛΑΣ για τη Λάρισα να παραμένουν ανοιχτές.