Σοκ για τον Κωνσταντέλια: Υπέστη ρήξη χιαστού – Εκτός δράσης για αρκετούς μήνες

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Έλληνας διεθνής υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες, χωρίς ο γερμανικός σύλλογος να προσδιορίζει, προς το παρόν, το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

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Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σκληρό πλήγμα για τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε συνδυάσει το ντεμπούτο του στην Bundesliga με γκολ, προτού αποχωρήσει τραυματίας από την αναμέτρηση με το Αμβούργο.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ντόρτμουντ

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Μπορούσια Ντόρτμουντ επιβεβαίωσε ότι ο Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια του νικηφόρου αγώνα με το Αμβούργο.

«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα στερηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τον νεοαποκτηθέντα Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο μέσος υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα απουσιάσει για αρκετούς μήνες», αναφέρει ο γερμανικός σύλλογος.

Σε μήνυμά της προς τον ποδοσφαιριστή, η Ντόρτμουντ τόνισε ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του σε κάθε στάδιο της αποκατάστασης, εκφράζοντας την προσμονή της για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Γκολ στο ντεμπούτο πριν από τον σοβαρό τραυματισμό

Η μεγάλη ατυχία χτύπησε τον Κωνσταντέλια στο ντεμπούτο του στο γερμανικό πρωτάθλημα, σε μία βραδιά που μέχρι εκείνη τη στιγμή εξελισσόταν ιδανικά.

Ο Έλληνας διεθνής είχε πετύχει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, διαμορφώνοντας το 2-0 απέναντι στο Αμβούργο.

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Στο 52ο λεπτό, όμως, έπεσε στο έδαφος μετά από μονομαχία στη μεσαία γραμμή, έχοντας τραυματίσει το αριστερό γόνατό του. Παρά τις πρώτες βοήθειες που δέχθηκε, δεν μπόρεσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε λίγο αργότερα.

Οι φόβοι που τελικά επιβεβαιώθηκαν

Το DEBATER είχε μεταδώσει από το βράδυ του Σαββάτου τους έντονους φόβους για σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, καθώς η εικόνα του Κωνσταντέλια κατά την αποχώρησή του είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους της ομάδας.

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Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, είχε αποκαλύψει ότι ο ποδοσφαιριστής άκουσε ένα «κρακ» τη στιγμή του τραυματισμού, ενώ οι πρώτοι έλεγχοι από το ιατρικό επιτελείο δεν άφηναν περιθώρια αισιοδοξίας.

«Ο γιατρός εξέτασε το γόνατο και δεν είχε καλό προαίσθημα», είχε αναφέρει ο Κόβατς, προσθέτοντας ότι η ομάδα φοβόταν πως είχε πληρώσει πολύ ακριβά τη νίκη της.

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Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τελικά τη ρήξη χιαστού και τον πολύμηνο αποκλεισμό του 23χρονου.

Μεγάλο πλήγμα και για τη Ντόρτμουντ

Ο τραυματισμός αποτελεί σημαντικό πλήγμα και για την Μπορούσια, η οποία επένδυσε ένα μεγάλο ποσό για την απόκτηση του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ και του προόριζε κεντρικό ρόλο στο νέο αγωνιστικό της σχέδιο.

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Η εμφάνισή του στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στο Αμβούργο είχε ενισχύσει τον ενθουσιασμό γύρω από την παρουσία του ελληνικού διδύμου που σχηματίζει με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Η διοίκηση της Ντόρτμουντ καλείται πλέον να αποφασίσει εάν θα κινηθεί άμεσα για την απόκτηση αντικαταστάτη, καθώς η θερινή μεταγραφική περίοδος βρίσκεται στις τελευταίες ημέρες της.