Ολυμπιακός: Συμφωνία του Πουέρτα με τη Νότιγχαμ και δανεισμός στους «ερυθρόλευκους»

Νέα δεδομένα προκύπτουν για το μέλλον του Γκουστάβο Πουέρτα, με ανάρτηση από τη Νότια Αμερική να παρουσιάζει τον 23χρονο μέσο ως προ των πυλών της Νότιγχαμ Φόρεστ και του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα υποστηρίζει ότι ο Κολομβιανός χαφ έχει έρθει σε συμφωνία για τη μετακίνησή του στην αγγλική ομάδα και πρόκειται να ταξιδέψει με προορισμό το Νότιγχαμ.

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Το σχέδιο της μεταγραφής φέρεται να προβλέπει την απόκτησή του από τη Φόρεστ και την άμεση παραχώρησή του στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού για μία αγωνιστική περίοδο.

«Θα δοθεί δανεικός στον Ολυμπιακό»

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, ο Πουέρτα αναμένεται να φτάσει στο Νότιγχαμ στις 12:30 με ναυλωμένη πτήση, προκειμένου να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες.

«Ο Γκουστάβο Πουέρτα, 23χρονος Κολομβιανός μέσος, φτάνει στο Νότιγχαμ στις 12:30 με ναυλωμένη πτήση. Ο ποδοσφαιριστής της Ρασίνγκ Σανταντέρ και της εθνικής Κολομβίας θα παραχωρηθεί δανεικός στον Ολυμπιακό για μία σεζόν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πάμπλο Ολιβέιρα.

🚨 Exclusiva: Acuerdo verbal alcanzado para que Gustavo Puerta (23) sea nuevo jugador del grupo de Evangelos Marinakis pagando la cláusula de rescisión. El colombiano firmará con #NottinghamForest y estará esta temporada en #Olympiacos para disputar la Europa League. 🇨🇴🌳🏛️ pic.twitter.com/aczdq2JtYt— Pipe Sierra (@PSierraR) August 31, 2026

Το συγκεκριμένο σενάριο επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή να υπογράψει σε σύλλογο της Premier League και παράλληλα να πάρει χρόνο συμμετοχής με τους «ερυθρόλευκους».

Η υπόθεση πέρασε από αρκετές ανατροπές

Το όνομα του Πουέρτα βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού.

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Οι Πειραιώτες φέρονταν διατεθειμένοι να καταβάλουν ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό για την απόκτησή του από τη Ρασίνγκ Σανταντέρ, ωστόσο ο ίδιος ο παίκτης εμφανιζόταν αρχικά επιφυλακτικός απέναντι στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε το σενάριο εμπλοκής της Νότιγχαμ Φόρεστ, με στόχο ο 23χρονος να αποκτηθεί από την αγγλική ομάδα και να αγωνιστεί για μία σεζόν στον Ολυμπιακό ως δανεικός.

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Η λύση αυτή φέρεται να προσφέρει στον Κολομβιανό μέσο τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και να διατηρήσει ανοιχτή την προοπτική της Premier League.

Ποιος είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα

Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι διεθνής με την εθνική Κολομβίας και αγωνίζεται κυρίως στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

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Ξεκίνησε την επαγγελματική πορεία του στην Μπογκοτά, προτού μετακινηθεί στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ακολούθησε η παρουσία του στη Χαλ, ενώ στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στη Ρασίνγκ Σανταντέρ.

Την περασμένη σεζόν αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ισπανικής ομάδας, καταγράφοντας περισσότερα από 2.700 αγωνιστικά λεπτά και συμβάλλοντας στην άνοδό της στη La Liga.

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Ο Πουέρτα δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ έως το 2029.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής ή για συμφωνία δανεισμού του ποδοσφαιριστή.