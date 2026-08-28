Τσίπρας: «Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο για τη μάχη, αλλά για να κυβερνήσουμε»

Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ενόψει της παρουσίας του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., κάνοντας λόγο για έναν απαιτητικό πολιτικό αγώνα με ορίζοντα τις επόμενες εθνικές εκλογές.

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«Μόνος αντίπαλός μας η κυβέρνηση»

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή και η απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία αποτελούν όχι μόνο κομματικό, αλλά και εθνικό στόχο.

Όπως τόνισε, «μόνος αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση», την οποία χαρακτήρισε υπεύθυνη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η κοινωνία και η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. να παραμείνουν προσηλωμένα στην παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων του κόμματος, παρά τις επιθέσεις που, όπως εκτίμησε, θα δεχθούν το επόμενο διάστημα.

«Η επταετία της ΝΔ ήταν μια χαμένη ευκαιρία»

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. χαρακτήρισε την επταετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας «μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο», υποστηρίζοντας ότι οι χρηματοδοτικές δυνατότητες των τελευταίων ετών δεν άφησαν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Κατηγόρησε, επίσης, την κυβέρνηση για διεύρυνση των ανισοτήτων, σκάνδαλα και υποθέσεις συγκάλυψης, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως λύση στα προβλήματα που, κατά τον ίδιο, προκάλεσε η πολιτική της.

Το μήνυμα που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην επικείμενη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, διευκρινίζοντας ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν θα περιοριστεί στην εξαγγελία επιμέρους μέτρων.

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«Στη Θεσσαλονίκη δεν θα παρουσιάσουμε μέτρα, αλλά ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα έχει ως επίκεντρο την ευημερία όχι μόνο των οικονομικών δεικτών, αλλά και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

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Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ακόμη ότι η ΕΛ.Α.Σ. προετοιμάζεται να κυβερνήσει «με άλλους όρους» και με στόχο βαθύτερες αλλαγές στην οικονομία, στην εργασία, στη λειτουργία του κράτους και στη στήριξη της μεσαίας τάξης και της επιχειρηματικότητας.

Το επόμενο βήμα της ΕΛ.Α.Σ.

Η συνεδρίαση των τομεαρχών πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη ΔΕΘ και την έναρξη της πολιτικής εξόρμησης του κόμματος.

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Το Σάββατο θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ., ενώ ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει το πολιτικό και οικονομικό σχέδιο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.