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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Ο πρωθυπουργός των μουσαμάδων παραμένει αμετανόητος»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στις αιχμές του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. για «φιέστες εγκαινίων», παραθέτοντας δύο φωτογραφίες από το Μετρό Θεσσαλονίκης.

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Ο πρωθυπουργός των μουσαμάδων παραμένει αμετανόητος»
Οι δύο φωτογραφίες που συνόδευαν την ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα.
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Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για «φιέστες εγκαινίων».

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «πρωθυπουργό των μουσαμάδων» και τον κατηγόρησε ότι παραμένει αμετανόητος, επαναφέροντας στην πολιτική αντιπαράθεση την υπόθεση των εγκαινίων του Μετρό Θεσσαλονίκης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

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Οι φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Μαρινάκης

Μαζί με την ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέθεσε δύο φωτογραφίες: η πρώτη από την παρουσίαση του σταθμού «Σιντριβάνι» το 2018, όταν είχαν τοποθετηθεί εκτυπωμένες απεικονίσεις εκδοτηρίων επάνω σε μουσαμάδες, και η δεύτερη από την επέκταση της γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Όπως υποστήριξε, η αντιπαραβολή των δύο εικόνων αποτυπώνει τη διαφορά μεταξύ της περιόδου διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και των έργων που παραδόθηκαν ή προωθήθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Φωτογραφία

Ολόκληρη η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Επειδή ο κ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός των “μουσαμάδων”, παραμένει αμετανόητος και μιλώντας σήμερα σε κομματική συνεδρίαση τόλμησε να κατηγορήσει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για “φιέστες εγκαινίων”, παραθέτουμε τις δύο ακόλουθες φωτογραφίες, με τους μουσαμάδες του κ. Τσίπρα και την επέκταση της υπερσύγχρονης γραμμής του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, για να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κ. Τσίπρα», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η κυβερνητική παρέμβαση ήρθε λίγη ώρα μετά την εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα στη συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κατά την οποία άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και έθεσε ως στόχο την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές.

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