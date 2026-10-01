Ανδρουλάκης: Πυρά για καύσιμα και Golden Visa – Κόντρα με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος και τη στεγαστική κρίση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ αντιπαρατέθηκε και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι «το διαζύγιο της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία είναι οριστικό», καταλογίζοντας στην κυβέρνηση αλαζονεία και απώλεια επαφής με την καθημερινότητα των πολιτών.

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Στην ομιλία και στη δευτερολογία του έθεσε στο επίκεντρο τη φορολογία των καυσίμων, τις 120 δόσεις, τη λειτουργία των servicers και την Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτων.

Καύσιμα: «Αφήστε τις επιστολές, πάρτε αποφάσεις»

Απαντώντας στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι δεν απαιτείται επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Κάλεσε την κυβέρνηση να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, η οποία, όπως εξήγησε, ακολουθεί το ιταλικό μοντέλο: τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ που προκύπτουν όταν αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων να επιστρέφουν στους καταναλωτές μέσω αντίστοιχης μείωσης του ΕΦΚ.

Κατά τον ίδιο, η πρόταση δημιουργεί ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας, χωρίς να αποκλείει επιπλέον παρεμβάσεις εφόσον χρειαστούν.

«Έχετε κάνει τον πληθωρισμό πολιτικό εργαλείο εις βάρος της κοινωνίας», ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αξιοποιεί τα αυξημένα φορολογικά έσοδα για επιδόματα και προεκλογικές πολιτικές.

Οι επικρίσεις του έρχονται μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για την επιδότηση του diesel και το πετρέλαιο θέρμανσης.

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Πρόταση νόμου για 120 δόσεις και προστασία των δανειοληπτών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την προηγούμενη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις 120 δόσεις, υποστηρίζοντας ότι είχε απορρίψει μια πρόταση την οποία πλέον υιοθετεί.

Χαρακτήρισε ανεπαρκείς τις ανακοινωθείσες αλλαγές για τους servicers και προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.

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Όπως είπε, η πρόταση θα περιλαμβάνει 120 δόσεις, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει παρουσιάσει πλαίσιο για τους servicers με προκαταβολή έως 15% και πρόστιμα έως 500.000 ευρώ.

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Golden Visa: Ζήτησε κατάργηση μέσω αγοράς ακινήτων

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη στεγαστική κρίση, αμφισβητώντας το αναπτυξιακό μοντέλο που συνδέεται με τις αγορές ακινήτων.

«Η Golden Visa θεσπίστηκε στα χρόνια της κρίσης, ως ένα φάρμακο ανάγκης. Σήμερα όμως, αυτό το φάρμακο έχει γίνει φαρμάκι», σημείωσε.

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Πρότεινε την πλήρη κατάργηση της Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτων και την αντικατάστασή της από κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, μέσω της Angel Visa.

Στη δευτερολογία του έθεσε ερωτήματα για τις αγορές ακινήτων με όριο 250.000 ευρώ σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης. Υποστήριξε ότι τέτοιες συναλλαγές περιορίζουν την κατοικία που θα μπορούσε να διατεθεί σε φοιτητές και οικογένειες.

Ζήτησε επίσης να σταματήσει η συνδυασμένη αξιοποίηση ακινήτων για Golden Visa και Airbnb, ακόμη και με αναδρομική εφαρμογή, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα αυξανόταν η προσφορά κατοικιών.

Αιχμές για τις επενδύσεις και τις τοπικές κοινωνίες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαφώνησε με το φορολογικό καθεστώς non-dom και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις.

Για τα νησιά τόνισε ότι οι επενδυτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές κοινωνίες, την ταυτότητα και τα όρια κάθε περιοχής.

«Τα νησιά μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως επενδυτικό Ελ Ντοράντο», ανέφερε.

Η απάντηση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε τον λόγο και για τρίτη φορά, απαντώντας στις επικρίσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Για τις παρουσίες του στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δήλωσε ότι πηγαίνει ως απλός φίλαθλος, δεν καθορίζει ποιοι κάθονται κοντά του και δεν διατηρεί ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες.

Αναφερόμενος στο Αρκαλοχώρι, είπε ότι διαθέτει σεισμόπληκτο σπίτι και έχει επισκεφθεί την περιοχή περισσότερες από 50 φορές μετά τον σεισμό, αναδεικνύοντας τα προβλήματα των κατοίκων.

Για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, υποστήριξε ότι οι ενέργειες του ΠΑΣΟΚ ήταν καθοριστικές για την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο.

Κλείνοντας, αντιπαρέβαλε τη θεσμική αντιπολίτευση με αυτό που χαρακτήρισε «αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου».

«Αποτελέσματα φέρνει η σοβαρή αντιπολίτευση. Ο σεβασμός στους θεσμούς, στους νόμους. Αυτήν την αντιπολίτευση φοβάται η Νέα Δημοκρατία», κατέληξε.