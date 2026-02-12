Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Θεοδωρικάκος: Νέος επιμελητηριακός νόμος το 2026

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΕΒΕΑ βρέθηκε ο υπουργός

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός νέου επιμελητηριακού νόμου εντός του 2026, επανέλαβε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή όσα ανέφερε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΕΒΕΑ.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός αναφέρει:

«Στην κοπή της πίτας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Με το ΕΒΕΑ έχουμε κοινή αντίληψη για το νέο παραγωγικό πρότυπο για την ελληνική οικονομία: πιο ισχυρή βιομηχανία και μεταποίηση, περισσότερη εξωστρέφεια και ενίσχυση της καινοτομίας.

Συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία μας για τα νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου και για τον νέο επιμελητηριακό νόμο, που θα διαμορφώσουμε μέσα στο 2026».

