Σε αυτές τις κατηγορίες προϊόντων θα μειωθούν οι τιμές από 31 Αυγούστου – Δείτε τη λίστα

Σύσκεψη με τη βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ είχε σήμερα Πέμπτη 9/7 ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της εθελοντικής πρωτοβουλίας για τη δραστική μείωση των τιμών.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν οι κατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται στην πρωτοβουλία, η διάρκεια του μέτρου και η ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

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Δείτε τις κατηγορίες προϊόντων:

-Νωπό κρέας: μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά

-Γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά

-Ψωμί και αλεύρι

-Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια

-Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες

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-Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες

-Καφές, δημητριακάΣ

-Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή

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-Αναψυκτικά

-Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης)

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-Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

-Σχολικά είδη

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Στη συνάντηση με τον κ. Θεοδωρικάκο στο υπουργείο Ανάπτυξης συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέοντας Μαραβέγιας.

Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων (τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης) και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες.

Αμέσως μετά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε:

«Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και την διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με στόχο να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει, για να πάρει σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η εθνική πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών.

Η συναντίληψη που έχουμε, είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα – τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 ως 4 μήνες.

Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, με βάση τις εμπειρίες που υπάρχουν, θα προωθηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και την εποπτεία που έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή»