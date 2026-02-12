Γεραπετρίτης: «Είναι επιθυμία μας η χώρα και το ΥΠΕΞ να αποπνέουν αυτοπεποίθηση, ισχύ, δύναμη»

«Είναι επιθυμία μας η χώρα και το Υπουργείο Εξωτερικών να αποπνέει αυτοπεποίθηση, ισχύ, δύναμη, να είμαστε όχι απλώς ισχυροί στα διεθνή fora, αλλά να είμαστε ισχυροί και στις διμερείς μας σχέσεις», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στην κοπή της βασιλόπιτας στο υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως ανέφερε, «το 2025 ήταν μία χρονιά στην οποία το αποτύπωμά μας αυξήθηκε πολύ. Είχαμε την Ελλάδα για πρώτη φορά να καταγράφει, σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Χάρτη, τα θαλάσσια πάρκα, είδαμε κολοσσούς να έρχονται στην Ελλάδα για συμφωνίες για γεωτρήσεις».

«Είχαμε πολλά και σημαντικά, που αναπτύχθηκαν βάσει των στρατηγικών συμμαχιών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ, και πάνω απ’ όλα από 1η Ιανουαρίου του 2025, είχαμε την ένταξή μας στο μικρό κλαμπ των χωρών που συν-καθορίζουν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», τόνισε.

«Δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών είναι οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς για τους εαυτούς τους και υπερήφανοι για την πατρίδα τους. Και όσο βρίσκομαι εγώ εδώ, η προσπάθεια αυτή θα συνεχίζεται μέχρις εσχάτων», τόνισε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε την ανάγκη «να αντιλαμβάνονται όλοι ότι το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας διαρκώς μεγαλώνει».

Αναφερόμενος στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, επεσήμανε πως χθες πραγματοποιήθηκε μια «αρκετά σύνθετη και δύσκολη αποστολή, η οποία χάρη στην πολύ μεγάλη προσπάθεια του στελεχιακού δυναμικού του Υπουργείου Εξωτερικών και της Προεδρίας του Γραφείου του Πρωθυπουργού, πήγε αρκετά καλά».

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ακόμη πως το 2025 ήταν και μια μεγάλη χρονιά σε ό,τι αφορά την προσπάθεια να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό, οι υποδομές του Υπουργείου Εξωτερικών, να γίνει προσφορότερη και πιο ουσιαστική η εργασία των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως ανέφερε, υπήρξε μια σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού, πρωτίστως επειδή έλαβε ένα σημαντικό μέρος των πόρων από τα προξενικά τέλη. Ακόμη, με διάταξη νόμου περιήλθε στο υπουργείο Εξωτερικών η διαχείριση και αξιοποίηση των κτηρίων στο εξωτερικό και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα για την αναβάθμισή τους, όπως στο Ζάγκρεμπ, που είχε υποστεί τεράστιες ζημιές από σεισμό, αλλά και εμβληματικά κτίρια, στα οποία στέκεται η ελληνική σημαία, όπως η πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, το προξενείο στη Νέα Υόρκη, την Καμπέρα, την Οτάβα, το Κάιρο, την Αλεξάνδρεια.

«Παντού, όπου υπάρχουν κτήρια, τα οποία φέρουν την ελληνική σημαία, θα φροντίσουμε έτσι ώστε να αντιστοιχούν και στην ισχύ και στην παράσταση που έχει η Ελλάδα», ανέφερε. «Η Ελλάδα οφείλει να έχει μια ισχυρή παράσταση στο εξωτερικό, όχι μόνο με τη διπλωματική της αποστολή και τη διπλωματική της απήχηση, αλλά και στο επίπεδο το κτηριακό καθώς συνήθως οι Πρεσβείες μας αποτελούν τοπόσημα στο εξωτερικό».

Αναφέρθηκε ακόμη στην αναβάθμιση της οικονομικής κατάστασης σε ό,τι αφορά το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών. Δόθηκαν 30 εκατομμύρια στο Υπουργείο Εξωτερικών για την αναβάθμιση των απολαβών των στελεχών του Υπουργείου. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια που είχαμε πραγματικά μια σημαντική αύξηση στο ειδικό μισθολόγιο, επεσήμανε.

«Είμαι πραγματικά πολύ ικανοποιημένος και αισθάνομαι υπερηφάνεια για το γεγονός ότι πλέον οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Εξωτερικών, όταν φεύγουν από την πατρίδα και βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, θα αισθάνονται λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι αυξήθηκε το επίδομα εξωτερικού, η Αποζημίωση Υπηρεσίας Αλλοδαπής όπου προσιδιάζει αναλόγως και των ειδικών συνθηκών του κόστους ζωής σε κάθε χώρα, το επίδομα κατοικίας», επεσήμανε. «Δεν πρέπει και δε χρειάζεται ο καθένας να σκέφτεται για την εκπαίδευση των παιδιών, καθώς για πρώτη φορά το Υπουργείο Εξωτερικών καλύπτει το 100% των διδάκτρων των παιδιών, όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Θέλουμε το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών να αισθάνεται πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια για να μπορεί να επιτελεί το έργο, στο οποίο έχει ταχθεί και το οποίο είναι ένα εθνικό καθήκον», συμπλήρωσε.