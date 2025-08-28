Θεοδωρικάκος: “Απόλυτη δέσμευση της κυβέρνησης για το ThessINTEC”

Την «απόλυτη δέσμευση» της κυβέρνησης ότι το τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς της Θεσσαλονίκης, ThessINTEC, θα γίνει πραγματικότητα, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης «θα βάλει όσα χρήματα χρειάζεται από το τομεακό του πρόγραμμα», προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο που θα ανοίξει νέα εποχή για την πόλη, μετέφερε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ειδική εκδήλωση της κυβέρνησης για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

«Είναι διακηρυγμένη θέληση του πρωθυπουργού να ολοκληρωθεί το καινοτόμο έργου του ThessINTEC, ενός σπουδαίου τεχνολογικού πάρκου. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα καθήκοντα, είδα την καθυστέρηση (…) Η δέσμευση που θέλω να αναλάβω ξεκάθαρα είναι πως, παρά το γεγονός ότι (το ThessINTEC) δεν πρόκειται να τελειώσει μέσα στα (χρονικά) όρια του RRF (Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), είναι απόλυτη δέσμευση της κυβέρνησης -κι έχουμε εξασφαλίσει το σύνολο των χρημάτων- ότι το υπουργείο θα βάλει όσα χρήματα χρειάζεται για να γίνει, από το τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΑΝ, αυτό το έργο» υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Αναφερόμενος στο διαμετακομιστικό κέντρο στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, επανέλαβε την πεποίθησή του ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα υπάρχει ανάδοχος, ώστε το έργο να προχωρήσει οριστικά, ενώ για τα βιομηχανικά πάρκα υπενθύμισε ότι 22 εκατ. ευρώ δίδονται στη Μακεδονία και τη Θράκη κι εξ αυτών τα 7,5 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη Σίνδο.

«Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι τα έργα αναβάθμισης των υποδομών δικτύου ύδρευσης και βιολογικού καθαρισμού και του οδικού δικτύου στη Σίνδο θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2025» επιβεβαίωσε και υπενθύμισε ότι «με νέα παρέμβαση του υπουργείου το επόμενο διάστημα, αντιμετωπίζονται νομοθετικά τα προβλήματα μεταξύ της διαχείρισης και των εγκατεστημένων στην περιοχή επιχειρήσεων».

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πίστα και βρίσκεται σε μια πρωτοφανή ευτυχή συγκυρία» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος έδωσε παράλληλα τα εύσημα στον δήμαρχο της πόλης Στέλιο Αγγελούδη, για το γεγονός ότι «διεκδικεί το καλύτερο για τη Θεσσαλονίκη».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ακόμη ότι το 2024 εγκρίθηκαν 222 επενδυτικά σχέδια, με στήριξη 301 εκατ. ευρώ, από τον αναπτυξιακό νόμο για τη Μακεδονία και τη Θράκη, με τα μισά εξ αυτών να αφορούν τον τομέα της μεταποίησης, ενώ πρόσθεσε: «οι περιφερειακές ανισότητες βρίσκονται στο κέντρο της πολιτικής μας και είναι η πεμπτουσία των τριών νέων αναπτυξιακών καθεστώτων, που τρέχουν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ενώ για πρώτη φορά υπάρχει ειδικό καθεστώς όπου δεσπόζουν η Μακεδονία και η Θράκη, καθώς και οι περιφέρειες με λιγότερο από το 70% του εθνικού μέσου όρου εισοδήματος. Αθροιστικά, η αγορά τη Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας και της Θράκης διεκδικεί 450 εκατ».

Ο κ. Θεοδωρικάκος άρχισε την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη επαναλαμβάνοντας ότι έπειτα από συνάντηση με τους εκπροσώπους των λιανεμπορικών αλυσίδων, ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, συμφωνήθηκε να υπάρξουν σταθερές τιμές σε όλα τα σχολικά είδη, οι τιμές των οποίων είχαν πέρυσι μειωθεί κατά 15%, σε σχέση με το 2023.