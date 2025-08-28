Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: “Παραμένουν σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη”

Ο υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

Θεοδωρικάκος: “Παραμένουν σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη”
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Θετικά είναι τα νέα για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς οι τιμές στα σχολικά είδη όπως προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα παραμείνουν σταθερές.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, “τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών” πρόσθεσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αφροδίτη Λατινοπούλου: Νέα στοιχεία για το τροχαίο στην Κηφισίας – Συνελήφθη 35χρονος, πώς εντοπίστηκε
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Νέα στοιχεία για το τροχαίο στην Κηφισίας – Συνελήφθη 35χρονος, πώς εντοπίστηκε

Στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε χθες Τετάρτη η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ύστερα από το τροχαίο ατύχημα που είχε στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Νοσοκομείου «Υγεία», στο Χαλάνδρι. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το τροχαίο έγινε περίπου στη 1 το μεσημέρι, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Φωνή Λογικής» ως συνοδηγός σταμάτησε […]