Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Δεν πήγατε στη Γαλλία ως τουρίστας – Δείτε τι χώρα παραδώσατε το 2019»

Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα για την επίσκεψή του στη Γαλλία και τις συγκρίσεις που έκανε με την Ελλάδα έδωσε το Σάββατο (7/11) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Μαρινάκης άσκησε κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι, όταν πραγματοποιεί συγκρίσεις της Ελλάδας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οφείλει να λαμβάνει υπόψη και την οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν η χώρα κατά τη λήξη της δικής του διακυβέρνησης το 2019.

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Στην παρέμβασή του παρέθεσε στοιχεία για την πορεία του πραγματικού ΑΕΠ, των καθαρών αποδοχών, της ανεργίας και του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα και τη Γαλλία.

Μαρινάκης: «Δεν πήγε ως τουρίστας, πήγε ως πρώην πρωθυπουργός»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκίνησε την ανάρτησή του με αναφορά στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Γαλλία, επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της προηγούμενης θεσμικής του ιδιότητας.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η σύγκριση γίνεται με σεβασμό προς τη Γαλλία και τις ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κάθε χώρας.

Η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη έρχεται στον απόηχο της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στο Παρίσι και των πολιτικών παρεμβάσεών του.

Τα οικονομικά στοιχεία που επικαλείται για Ελλάδα και Γαλλία

Στην ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραθέτει σειρά συγκριτικών στοιχείων για την περίοδο 2019–2026. Δείκτης Ελλάδα Γαλλία Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ +13% +6,2% Αύξηση καθαρών αποδοχών +42,3% +14,9% Μεταβολή δημόσιου χρέους σε ποσοστιαίες μονάδες −46,5 Πάνω από +21

Τα στοιχεία του πίνακα παρατίθενται όπως τα παρουσίασε ο Παύλος Μαρινάκης στην ανάρτησή του και δεν αποτελούν ανεξάρτητη στατιστική επαλήθευση.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι η εξέλιξη των συγκεκριμένων δεικτών αποτυπώνει την αλλαγή της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα κατά την τελευταία επταετία.

Τι ανέφερε για την ανεργία και την ανεργία των νέων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παύλος Μαρινάκης στην εξέλιξη της ανεργίας στις δύο χώρες.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2019 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ήταν περίπου δέκα ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το αντίστοιχο της Γαλλίας.

Όπως σημείωσε, πλέον υπάρχουν μήνες κατά τους οποίους η ανεργία στις δύο χώρες βρίσκεται στα ίδια επίπεδα, ενώ σε άλλους καταγράφεται χαμηλότερο ποσοστό στην Ελλάδα.

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Αναφερόμενος στην ανεργία των νέων, υποστήριξε ότι το 2019 η Ελλάδα εμφάνιζε ποσοστό κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τη Γαλλία, ενώ σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, η Γαλλία βρίσκεται πέντε μονάδες υψηλότερα.

Η σύγκριση για το δημόσιο χρέος

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην πορεία του δημόσιου χρέους, επισημαίνοντας ότι από το 2019 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει καταγράψει μείωση κατά 46,5 ποσοστιαίες μονάδες.

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Αντίθετα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στη Γαλλία το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά περισσότερες από 21 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ έκανε λόγο και για αύξηση του ελλείμματος κατά 125%.

Τα συγκεκριμένα μεγέθη αποτελούν μέρος της πολιτικής επιχειρηματολογίας του κυβερνητικού εκπροσώπου και παρατίθενται με την απόδοσή τους στην πηγή.

Το μήνυμα Μαρινάκη προς τον Αλέξη Τσίπρα

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να συγκρίνει την κατάσταση της Ελλάδας το 2019 με τη σημερινή, πριν προχωρήσει σε νέες δημόσιες συγκρίσεις στο εξωτερικό.

Η παρέμβασή του προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στην πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομική πορεία της χώρας, με επίκεντρο τους δείκτες ανάπτυξης, εισοδημάτων, απασχόλησης και δημόσιου χρέους.