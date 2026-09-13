Τασούλας από τη Βιάννο: «Η Ελλάδα δεν παραιτήθηκε ποτέ από τις γερμανικές αποζημιώσεις»

Σαφές μήνυμα προς τη Γερμανία για τις πολεμικές επανορθώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο έστειλε από τη μαρτυρική Βιάννο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο κ. Τασούλας παρέστη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της δυτικής Ιεράπετρας.

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Μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων και την επιμνημόσυνη δέηση, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Θυμάτων και υπογράμμισε ότι η Ελληνική Πολιτεία δεν έχει αποποιηθεί ποτέ τις αξιώσεις της.

«Ενεργές και διεκδικήσιμες στο Διεθνές Δικαστήριο»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις δύο κατηγορίες ελληνικών αξιώσεων απέναντι στη Γερμανία: στο αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και στις αποζημιώσεις για τις καταστροφές, τις εκτελέσεις και τα εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής.

Όπως τόνισε, οι συγκεκριμένες αξιώσεις δεν είναι απαράγραπτες μόνο σε ιστορικό, πολιτικό ή συναισθηματικό επίπεδο, αλλά και με καθαρά νομικούς όρους.

«Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας ξεκαθάρισε ακόμη ότι η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε από τις διεκδικήσεις της, οι οποίες έχουν καταγραφεί, υπολογιστεί και υποστηριχθεί μέσω διπλωματικών διαβημάτων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ζήτημα δεν συνδέεται με τη σημερινή κατάσταση των ελληνογερμανικών σχέσεων.

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«Αυτό έχει να κάνει με το σήμερα. Το άλλο έχει να κάνει με μια ιστορική δικαίωση», επισήμανε.

Το μήνυμα για συνεργασία Ελλάδας και Πολωνίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρωτήθηκε από Πολωνό δημοσιογράφο για το ενδεχόμενο συνεργασίας Ελλάδας και Πολωνίας στη διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων.

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Στην απάντησή του τόνισε ότι και οι δύο χώρες υπέφεραν με απερίγραπτο τρόπο από τη ναζιστική κατοχή και διαθέτουν ισχυρές αξιώσεις, οι οποίες στηρίζονται σε ηθική, ιστορική και νομική βάση.

Χωρίς να προαναγγείλει κάποιο συγκεκριμένο θεσμικό σχήμα συνεργασίας, υπογράμμισε ότι η διατήρηση της μνήμης και η απόδοση δικαιοσύνης αποτελούν κοινό ευρωπαϊκό καθήκον.

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«Πιστεύουμε ότι οι επανορθώσεις αυτές, τις οποίες διεκδικούμε από τη Γερμανία επί αυτής της στέρεης βάσης, θα ικανοποιηθούν στο μέλλον. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας», δήλωσε.

Οι 461 νεκροί και η καταστροφή 20 χωριών

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπενθύμισε τον δραματικό απολογισμό του Ολοκαυτώματος της Βιάννου τον Σεπτέμβριο του 1943.

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Συνολικά 461 άμαχοι εκτελέστηκαν, περίπου 1.000 σπίτια καταστράφηκαν και περισσότερα από 20 χωριά υπέστησαν τη μανία των ναζιστικών στρατευμάτων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη σφαγή μία από τις μεγαλύτερες μαζικές εκτελέσεις που πραγματοποίησε η Wehrmacht στην κατεχόμενη Ελλάδα.

Ξεκινώντας την ομιλία του, αναφέρθηκε στη σημαντική έκθεση για τις γερμανικές ωμότητες στην Κρήτη, η οποία συντάχθηκε μετά τον πόλεμο από τους Νίκο Καζαντζάκη, Ιωάννη Καλιτσουνάκη, Ιωάννη Κακριδή και Κωνσταντίνο Κουτουλάκη.

Η επιτροπή είχε οριστεί το καλοκαίρι του 1945 και επισκέφθηκε περίπου 80 κρητικά χωριά, καταγράφοντας αναλυτικά τις καταστροφές και τα εγκλήματα των γερμανικών δυνάμεων κατοχής.

Προειδοποίηση για την επανεμφάνιση ναζιστικών ιδεών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κωνσταντίνος Τασούλας και στην επανεμφάνιση ολοκληρωτικών και ναζιστικών αντιλήψεων στην Ευρώπη.

Όπως επισήμανε, η άγνοια της Ιστορίας και η υποχώρηση της συλλογικής μνήμης μπορούν να επιτρέψουν σε τέτοιες ιδέες να επανέλθουν είτε απροκάλυπτα είτε συγκεκαλυμμένα.

Προειδοποίησε, μάλιστα, για τους δημαγωγούς που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την κοινωνική δυσαρέσκεια, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων ως υπεύθυνες για τα προβλήματα των πολιτών.

«Πρώτο χρέος, λοιπόν, η μνήμη και δεύτερο χρέος η δικαίωση», ανέφερε, συνδέοντας τη διατήρηση της ιστορικής αλήθειας με την υπεράσπιση της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της Δημοκρατίας.

Μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Μουσείο Ολοκαυτώματος, όπου τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης. Ακολούθησε ξενάγηση από τον πρόεδρο της Ένωσης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, Αριστομένη Συγγελάκη.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκε επίσης ο Πολωνός ευρωβουλευτής και πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Arkadiusz Mularczyk.

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