Κρήτη: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 13:03:46, ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου στην Κρήτη.

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Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,6 χιλιόμετρα, ενώ το μέγεθος της δόνησης εκτιμήθηκε στους 4,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.