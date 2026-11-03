Κρήτη: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,6 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 13:03:46, ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου στην Κρήτη.
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,6 χιλιόμετρα, ενώ το μέγεθος της δόνησης εκτιμήθηκε στους 4,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.
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