ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Χάθηκε η εμπιστοσύνη στις φιλανθρωπικές οργανώσεις;
ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Χάθηκε η εμπιστοσύνη στις φιλανθρωπικές οργανώσεις; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Χάθηκε η εμπιστοσύνη στις φιλανθρωπικές οργανώσεις; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,6 χιλιόμετρα

Κρήτη: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
DEBATER NEWSROOM

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 13:03:46, ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου στην Κρήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,6 χιλιόμετρα, ενώ το μέγεθος της δόνησης εκτιμήθηκε στους 4,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ