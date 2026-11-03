Ηράκλειο: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και προκάλεσε ζημιές σε δύο αυτοκίνητα – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (3/11) στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε σε περιοχή κοντά στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, προκαλώντας υλικές ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου, Γιώργο Καραντινό, από την πτώση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

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Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να αποκλείσουν τον δρόμο και να αποτρέψουν τον κίνδυνο νέου ατυχήματος. Photo Credits: @cretalive.gr

Ηράκλειο: Αποκλείστηκε ο δρόμος μετά την κατάρρευση

Αμέσως μετά την κατάρρευση, στο σημείο έφτασαν στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας, που προχώρησαν στον αποκλεισμό του δρόμου για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την αποτροπή περαιτέρω προβλημάτων από το κτίριο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης και άλλων δομικών στοιχείων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης. Photo Credits: @cretalive.gr

Αντιδήμαρχος Ηρακλείου: «Να ακολουθούν οι δημότες τις οδηγίες»

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Καραντινός, αναφέρθηκε σε αντίστοιχα περιστατικά που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις.

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Όπως δήλωσε:

«Μετά από έντονες βροχοπτώσεις, έχουν καταγραφεί κι άλλες φορές τέτοια περιστατικά. Κάνω έκκληση στους δημότες που περνούν από το σημείο, να ακολουθούν τις οδηγίες, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος ατυχήματος».

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Η αναφορά του αντιδημάρχου στις βροχοπτώσεις δεν συνιστά, πάντως, επιβεβαίωση ότι οι καιρικές συνθήκες προκάλεσαν τη συγκεκριμένη κατάρρευση.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί αποτελεί το θετικό στοιχείο ενός περιστατικού που ανέδειξε εκ νέου τη σημασία του ελέγχου της κατάστασης των κτιρίων και της έγκαιρης αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων.