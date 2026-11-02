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Κρήτη: Διπλή επιχείρηση διάσωσης σχεδόν 100 μεταναστών ανοιχτά της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων

Δύο λέμβοι με συνολικά περίπου 99 επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού και της Frontex.

Κρήτη: Διπλή επιχείρηση διάσωσης σχεδόν 100 μεταναστών ανοιχτά της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων
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Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με συνολικά περίπου 99 ανθρώπους να περισυλλέγονται από δύο λέμβους.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

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Ιεράπετρα: Διασώθηκαν 49 μετανάστες από λέμβο

Η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, φορτηγό πλοίο με σημαία Ολλανδίας εντόπισε λέμβο στην οποία επέβαιναν 49 αλλοδαποί.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ακολούθησε η περισυλλογή των επιβαινόντων από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Καλοί Λιμένες: Περίπου 50 άτομα περισυνελέγησαν από το Λιμενικό

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε 38 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Στο σημείο επιχείρησε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο εντόπισε λέμβο με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

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Το πλήρωμα του σκάφους προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή τους, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Οι καιρικές συνθήκες στις δύο περιοχές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, κατά τη διάρκεια των δύο επιχειρήσεων επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

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Μέχρι στιγμής, από την ενημέρωση δεν προκύπτουν περισσότερα στοιχεία για την προέλευση των δύο λέμβων ή τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησαν το ταξίδι τους.

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