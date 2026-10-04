Τασούλας από τους Λιγκιάδες: «Ενεργές και απαράγραπτες οι αξιώσεις για τις γερμανικές επανορθώσεις»

«Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, από τους Λιγκιάδες Ιωαννίνων, όπου παρέστη στις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης του ολοκαυτώματος.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε στη ναζιστική θηριωδία της 3ης Οκτωβρίου 1943, όταν στρατιώτες της γερμανικής μεραρχίας Εντελβάις λεηλάτησαν και έκαψαν το χωριό, εκτελώντας 86 κατοίκους των Λιγκιάδων και τρεις της Αμφιθέας. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν 41 παιδιά.

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«Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας, γιατί τιμούμε αυτούς τους άμαχους που έπεσαν πριν 83 χρόνια εδώ στους Λιγκιάδες», υπογράμμισε.

«Αυτά τα εγκλήματα πολέμου δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ»

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας περιέγραψε την επίθεση των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής.

Όπως ανέφερε, έξι γερμανικά καμιόνια έφτασαν στο χωριό εκείνη την Κυριακή. Οι άνδρες απουσίαζαν για αγροτικές εργασίες στο Ζαγόρι και η επίθεση στράφηκε κατά γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων.

«Εκπροσωπώντας την Ελληνική Πολιτεία, θέλω να υπογραμμίσω πως αυτά τα εγκλήματα πολέμου, αυτές τις θηριωδίες δεν θα τις ξεχάσουμε ποτέ», δήλωσε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι μαρτυρικές κοινότητες κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, παρά τον πόνο και τις απώλειες, χαρακτηρίζοντας την πορεία τους προς την πρόοδο ως την καλύτερη απάντηση στη θηριωδία των κατακτητών.

Η διεκδίκηση των επανορθώσεων και η ανάγκη δικαιοσύνης

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επανέλαβε τη θέση που είχε εκφράσει στις επισκέψεις του στα Καλάβρυτα, στη Βιάννο και στην Παραμυθιά για τις ελληνικές αξιώσεις έναντι της Γερμανίας.

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Συνέδεσε τη διεκδίκηση των επανορθώσεων με τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, το καθήκον απέναντι στα θύματα και την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στην ευθύνη των πολιτών για την προστασία της δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι η δύναμη των δημοκρατικών πολιτευμάτων βρίσκεται στους ίδιους τους λαούς, οι οποίοι αποφασίζουν για τη μοίρα τους.

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Εξέφρασε, ακόμη, την πεποίθηση ότι οι πολίτες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα προστατεύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα απέναντι σε ολοκληρωτικές θεωρίες και απόπειρες οπισθοδρόμησης.

Του απονεμήθηκε το συμβολικό κλειδί των Λιγκιάδων

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επιδόθηκε το τιμητικό – συμβολικό κλειδί των Λιγκιάδων.

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Ο Κωνσταντίνος Τασούλας έφτασε στο μαρτυρικό χωριό στις 10:30 το πρωί και παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, ενώ τον Πρόεδρο της Βουλής εκπροσώπησε ο βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αμυράς.