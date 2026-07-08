Αίγινα: Δείτε βίντεο από την προσάραξη θαλαμηγού με 14 επιβαίνοντες

Το πρόσφατο περιστατικό προσάραξης θαλαμηγού στην περιοχή Βαγία (Κερί) της Αίγινας προκάλεσε έντονο προβληματισμό, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη σημασία της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της πιστής τήρησης των κανόνων στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη θαλαμηγό που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή βορειανατολικά της Αίγινας, επέβαιναν 14 άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.

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Ειδικότερα, επρόκειτο για 11 αλλοδαπούς επιβάτες και τρία μέλη του πληρώματος του σκάφους, οι οποίοι επιβιβάστηκαν σε σωστική λέμβο και με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος, μαζί με δύο ιδιωτικά σκάφη.

Δείτε βίντεο από την προσάραξη της θαμαμηγού:

Με αφορμή το συμβάν, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης, υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί για όλους εμάς μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», επισημαίνοντας πως είναι αναγκαία η αυστηρή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας από όλους τους εμπλεκόμενους.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη της θαλαμηγού, ενώ ζήτησε την ουσιαστική ενίσχυση των προληπτικών ελέγχων, με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Όπως επισήμανε, η πρόληψη αποτελεί το βασικό μέσο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, αλλά και για τη διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από αντίστοιχα συμβάντα.