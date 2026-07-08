Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός – Προβλήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται και σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό να παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα ανόδου, τα προβλήματα εντοπίζονται από το Αιγάλεω έως το Ζεφύρι, με την κυκλοφορία να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στο τμήμα μεταξύ Περιστερίου και Ιλίου. Στο ρεύμα καθόδου, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το Περιστέρι έως την Κηφισιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις.

Παράλληλα, μικρές δυσκολίες στην κυκλοφορία παρατηρούνται και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, όπου η κίνηση είναι αυξημένη, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία. July 8, 2026



Καθυστερήσεις εντοπίζονται και στην Αττική Οδό:



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία.





