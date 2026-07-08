Στα “σκαριά” αναστολή του φόρου υπεραξίας και “πάγωμα” του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές

Σχέδιο για «πάγωμα» του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές, για ακόμη ένα χρόνο και για αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων, με πιθανό και το ενδεχόμενο κατάργησης του φόρου, επεξεργάζεται η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με στόχο να ανακουφίσει τους πολίτες που πλήττονται από το στεγαστική κρίση, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει στην ερχόμενη ΔΕΘ νέα μέτρα.

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Ανάμεσα σε αυτά είναι η παράταση και για το 2027 της αναστολής επιβολής ΦΠΑ 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων.

Το μέτρο αυτό μειώνει το τελικό κόστος απόκτησης κατοικίας και εκτιμάται ότι θα στηρίξει την οικοδομική δραστηριότητα και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά.

Με την αναστολή του ΦΠΑ, οι αγοραστές νεόδμητων ακινήτων επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Για παράδειγμα, για την αγορά ενός νεόδμητου διαμερίσματος αξίας 200.000 ευρώ, η επιβολή ΦΠΑ 24% θα αύξανε το κόστος κατά 48.000 ευρώ, ανεβάζοντας την τελική τιμή στις 248.000 ευρώ.

Με το ισχύον καθεστώς, η φορολογική επιβάρυνση περιορίζεται σε 6.000 ευρώ από τον φόρο μεταβίβασης, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να διαμορφώνεται στις 206.000 ευρώ.

Στο “τραπέζι” είναι και η αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων, που επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός ακινήτου, δηλαδή στο κέρδος που προκύπτει από τη μεταβίβασή του.

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Για παράδειγμα, αν ένα ακίνητο αποκτηθεί έναντι 120.000 ευρώ και στη συνέχεια πωληθεί έναντι 180.000 ευρώ, η υπεραξία των 60.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή 15%, με αποτέλεσμα να προκύπτει φορολογική επιβάρυνση 9.000 ευρώ. Όμως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μέτρο αυτό δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ.