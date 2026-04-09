Συνεχίζεται η κόντρα Γεωργιάδη με ΠΑΣΟΚ: “Να πάτε να προσευχηθείτε μήπως σας φωτίσει ο Θεός και γίνεται πιο ειλικρινής”

Μαίνεται η κόντρα μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και ΠΑΣΟΚ καθώς συνεχίζεται η “ρουσφετολογία” με τον Άδωνι Γεωργιάδη να σηκώνει το γάντι και να απαντά στην ανακοίνωση της αντιπολίτευσης με σκωπτικό τρόπο.

Μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε και επιτέθηκε εκ νέου στον Νίκο Ανδρουλάκη σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. […]Ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές».



Ενώ σε άλλο σημείο τόνισε: «Ας πάτε κύριε Ανδρουλάκη σε καμμία Εκκλησία και εσείς να προσευχηθείτε τούτες τις Άγιες μέρες μήπως σας φωτίσει ο Θεός να γίνετε πιο ειλικρινής, διότι αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026, ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας…».

Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του είχε απαντήσει στις αιτιάσεις του υπουργού Υγείας: «η δειλία πάει …χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα … σιωπή», προσθέτοντας: «Πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης;».

Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πως «εάν τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως και σηκωθεί σε εμένα και κατηγορήσει τους συναδέλφους μου της ΝΔ […] δεσμεύομαι να δημοσιεύσω στο Twitter μου, όλα τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει ο ίδιος. Γιατί δεν ξέρω πολλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης που να μη μου έχουν ζητήσει».

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Ενημερώνω τον Νίκο Ανδρουλάκη α) έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Η Πολιτική αντιπαράθεση σταματά ως τότε, ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές, β) εγώ έχω δεχθεί προσωπικά αιτήματα από πολλούς συναδέλφους βουλευτές, όχι ως κόμμα για να μου ζητάει το ΠΑΣΟΚ να τα δημοσιοποιήσω.

Ναι λοιπόν έχω ανταποκριθεί και θα εξακολουθήσω να το κάνω, σε πολλά αιτήματα και συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, νόμιμα, διότι εγώ δεν κάνω παράνομα πράγματα. Είναι μέρος της δουλειάς μου. Αν τώρα κάποιοι αυτούς μου δώσουν την άδεια τους να τα δημοσιοποιήσω ή με προκαλέσουν στην Βουλή επιτιθέμενοι στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις γελοίες κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ναι θα τα δημοσιοποιήσω. Οχι για να τους θίξω αλλά για να αναδείξω την υποκρισία την οποία δεν ανέχομαι.

Οι βουλευτές μας δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι μας καθημερινά και γι’ αυτό αυτός ο φάκελος είναι προσβολή στο Κοινοβούλιο και όλα τα κόμματα θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει ως προς αυτό. Τα υπόλοιπα από βδομάδα. Ας πάτε κύριε Ανδρουλάκη σε καμμία Εκκλησία και εσείς να προσευχηθείτε τούτες τις Άγιες μέρες μήπως σας φωτίσει ο Θεός να γίνετε πιο ειλικρινής, διότι αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026, ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας…».