Γεωργιάδης: “Όποιος βουλευτής μάς κατηγορήσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δείξω τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει”

«Η πολιτική διαμεσολάβηση, αυτό που λέμε απαξιωτικά “ρουσφέτι”, ούτε επί Μητσοτάκη εφευρέθηκε, ούτε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το έφτιαξαν» σημείωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με τη δικογραφία την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκει 11 «γαλάζιους» βουλευτές.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως «η έννοια της “πολιτικής διαμεσολάβησης” είναι σύμφυτη της Δημοκρατίας. Υπάρχει σε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου. Η πολιτική διαμεσολάβηση ούτε αντιδημοκρατική είναι, ούτε ανήθικη είναι. Άλλο η παρανομία, άλλο το “ρουσφέτι”».

«Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα κράτος που θα λειτουργεί αυτόματα. Όσο το κράτος λειτουργεί αυτόματα τόσο περιορίζεται η ανάγκη της διαμεσολάβησης. Το μοντέλο που κάναμε στον ΕΦΚΑ, το μοντέλο που κάναμε στις ένοπλες δυνάμεις, το μοντέλο που κάναμε με την ψηφιοποίηση του κράτους, αυτό πρέπει να επεκταθεί. Αυτή είναι η λογική κουβέντα, των λογικών ανθρώπων», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Όσον αφορά στις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως: «Οι φάκελοι που έχουν έρθει στη Βουλή και για τους οποίους σήμερα γίνεται συζήτηση περί δεοντολογίας, είναι ανοησίες. Είναι ντροπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τις έστειλε. Όποιος δικηγόρος έχει δει αυτό τον φάκελο, κλαίει από τα γέλια».

«Η Ελληνική Δημοκρατία, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, αποδέχθηκε την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεν την έχουν αποδεχθεί και τα 27 κράτη – μέλη. Είναι ένας καινούριος θεσμός που θα φανεί στο χρόνο αν κάνει τη δουλειά του ή είναι παντελώς αχρείαστος. Αυτό το οποίο όμως κρίνει έναν θεσμό, είναι το πως οι εκπρόσωποί του αξιοποιούν την εξουσία που τους έχει δοθεί. Εάν οι εκπρόσωποι αυτού του θεσμού αντί να κάνουν τη δουλειά τους, που είναι να πολεμούν την απάτη, κάνουν πολιτικά παιχνίδια, τότε όχι δεν είναι άξιοι του θεσμού, αλλά θα πάρουν στο λαιμό τους και τον ίδιο τον θεσμό» είπε ακόμα.

Σχολιάζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Υγείας είπε: «Υπάρχει αδιανόητη υποκρισία από την αντιπολίτευση και η υποκρισία αυτή βλάπτει τη δημοκρατία. Όποιος έχει υπάρξει σε πολιτικό γραφείο και λέει “δεν έχω κάνει ούτε ένα ρουσφέτι”, είναι μεγάλος ψεύτης. Ακούω κάποιους να λένε: “Μα δεν ντρέπονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έπαιρναν τηλέφωνο”; Αυτή είναι μια βαθιά υποκριτική κουβέντα και θίγει αξιοπρεπείς ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα περισσότερο από αυτό που έχουμε κάνει και οι 300 βουλευτές της Βουλής και το έκαναν και οι προηγούμενοι 300 και πάει λέγοντας».

«Εάν τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως και σηκωθεί και να κατηγορήσει τους συναδέλφους μου της ΝΔ γι’ αυτό το φάκελο που έστειλε η κυρία Παπανδρέου και η κυρία Κοβέσι και όποιος άλλος το έστειλε, δεσμεύομαι να δημοσιεύσω στο Twitter μου όλα τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει ο ίδιος», ανέφερε ακόμα.

Για το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ», σχολίασε: «Πώς ήξερε η εφημερίδα ‘’ΕΣΤΙΑ’’ από τον Οκτώβριο ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας ετοιμάζει φάκελο για τον Σκρέκα και τον Τσιάρα; Η Εισαγγελία που το διέρρευσε, δεν έχει και ποινική ευθύνη; Γιατί αφήσατε, κυρία Κοβέσι και κυρία Παπανδρέου, να διαρρεύσει ο φάκελος και επί τόσους μήνες να διασύρονται τα ονόματα των ανθρώπων αυτών; Και αφού διέρρευσε από εσάς, γιατί δεν τον στείλατε κατευθείαν στη Βουλή για να έχουν οι άνθρωποι το χρόνο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αξιοπρέπειά τους;».

Για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός είπε: «Εγώ προσωπικά έχω μεγάλο συνειδησιακό πρόβλημα να ψηφίσω αυτές τις άρσεις ασυλίας. Εφόσον το ζητούν οι συνάδελφοί μου, θα αναγκαστώ να το κάνω. Θεωρώ ότι αυτά που έχουμε διαβάσει από τη δικογραφία έως τώρα, είναι απολύτως στα πλαίσια ασκήσεως των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων. Δεν μπορεί βουλευτές να διασύρονται για αυτές τις ανοησίες και να πηγαίνουν στις εκλογές ως δήθεν κατηγορούμενοι».

«Δεν φτιάχτηκαν σε πέντε χρόνια τα πάντα στο κράτος. Ένα από αυτά που δεν φτιάχτηκαν είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν ένας οργανισμός που δεν είχε γραφείο παραπόνων, δεν σήκωνε κανείς το τηλέφωνο, δεν έβρισκε κανείς κανέναν. Και τι έκαναν όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα; Πήγαιναν στον βουλευτή τους. Φοβερό! Έγκλημα! Να μπουν φυλακή οι βουλευτές, κατά την κυρία Εισαγγελέα», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.