Συναντήθηκε με τον Τζόκοβιτς ο Μητσοτάκης – «Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις»

Τι συζήτησαν οι δυο πλευρές

Συναντήθηκε με τον Τζόκοβιτς ο Μητσοτάκης – «Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις»
DEBATER NEWSROOM

Συνάντηση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Μέγαρο Μαξίμου είχε το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά.

Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250″ έγραψε ο πρωθυπουργός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

