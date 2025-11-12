Συνάντηση Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρέσβη του Καζακστάν για ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας

Την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, επισκέφθηκε ο πρέσβης του Καζακστάν στην Ελλάδα, Sultangozhin Timur, για να συζητήσουν την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τουρισμό και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρέσβης του Καζακστάν τόνισε την απήχηση της Ελλάδας στο Καζακστάν ως τουριστικού προορισμού και τον σεβασμό των πολιτών του για την ιστορία και τον πολιτισμό της.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η αεροπορική συνδεσιμότητα των δύο χωρών. Ο κ. Timur σημείωσε ότι στο παρελθόν υπήρξε απευθείας πτήση μεταξύ Ηρακλείου και Αλμάτι, επισημαίνοντας ότι η επαναφορά της θα ενισχύσει σημαντικά τις τουριστικές ροές.

Η κ. Κεφαλογιάννη εξέφρασε την υποστήριξή της στην προοπτική, σημειώνοντας ότι μια απευθείας σύνδεση θα συμβάλει στην ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας και θα ανοίξει νέες προοπτικές για επενδύσεις στον τουριστικό τομέα. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ο ρόλος του Καζακστάν ως αναπτυσσόμενου ταξιδιωτικού κόμβου στην Κεντρική Ασία, με στρατηγική γεωγραφική θέση και σύγχρονες υποδομές.

Τέλος, ο πρέσβης προσκάλεσε την υπουργό Τουρισμού να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν το 2026, στο πλαίσιο της περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού και των επενδύσεων.