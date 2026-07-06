ΠΑΣΟΚ: “Γιατί η κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει τα 2.000 προϊόντα στα οποία ‘παγώνουν’ οι τιμές;”

“Και σήμερα η κυβέρνηση δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 προϊόντων, που διαφήμισε ότι θα κρατηθούν σε σταθερές τιμές. Γιατί τέτοια ‘εχεμύθεια’;” τονίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την ακρίβεια, η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της διερωτάται: “Μήπως γιατί και αυτή η “συμφωνία κυρίων” προεξοφλείται ότι θα έχει την τύχη των αλλεπάλληλων καλαθιών ή της προηγούμενης συμφωνίας που κατέληξε να κρατά σταθερές τις τιμές για καβουροδαγκάνες και μανταλάκια;”.

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“Τα υπόλοιπα στη Βουλή την Παρασκευή όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της” καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.