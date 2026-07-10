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Παύλος Πολάκης: Επιμένει για τη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Το κάλεσμα στα μέλη του κόμματος

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Παύλος Πολάκης: Επιμένει για τη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Το κάλεσμα στα μέλη του κόμματος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Παρά την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την αναβολή της συνεδρίασης της ΚΕ ο Παύλος Πολάκης επιμένει να πραγματοποιηθεί αυτή το Σάββατο 11/7.

«ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ σε μηνύματα που στέλνει μια αναπληρώτρια γραμματέας (που δεν έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα) για αναβολή της συνεδρίασης». ανέφερε ο Παύλος Πολάκης κάνοντας επίθεση κατά της αναπληρώτριας γραμματέως του κόμματος, Αναστασίας Σαπουνά.

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«Είναι απαραίτητο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham στην πλατεία Καραϊσκάκη να έχει ενισχυμένη απαρτία η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής την οποία κάλεσαν οι 75 υπογραφές των μελών, για να αλλάξει η πολιτική απόφαση, η καταστροφική πολιτική απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής» υποστήριξε παράλληλα.

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