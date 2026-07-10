Την ανάγκη η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου να αποτελέσει αφετηρία πολιτικού αναστοχασμού και ανασύνταξης, αντί για έναν νέο κύκλο εσωκομματικών συγκρούσεων, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Real fm.

Όπως σημείωσε, η παραίτηση ενός προέδρου κόμματος αποτελεί από μόνη της πολιτικό γεγονός μείζονος σημασίας και θα έπρεπε να οδηγήσει τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος σε μια περίοδο εσωτερικής κατάδυσης, αυτοκριτικής και αναστοχασμού.

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Ο κ. Γιαννούλης εξέφρασε, παράλληλα, τον προβληματισμό του για τη δημόσια αντιπαράθεση που αναπτύχθηκε γύρω από διαδικαστικά ζητήματα, όπως ο χρόνος σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται η μεγάλη πολιτική εικόνα.

Αναφερόμενος σε δημόσιες παρεμβάσεις για τις εσωκομματικές διαδικασίες, επισήμανε ότι, σύμφωνα με το καταστατικό, η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν την εξέταση παραβιάσεων από στελέχη και μέλη και δεν παρεμβαίνει στη διοικητική λειτουργία ή στον προγραμματισμό των κομματικών οργάνων.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ότι η στρατηγική προτεραιότητα πρέπει να παραμείνει η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και ενάμιση χρόνο για μια ευρεία προοδευτική εκλογική σύμπραξη, με την αυτοτέλεια όλων των πολιτικών δυνάμεων και χωρίς σχέσεις εξάρτησης ή ηγεμονισμού, ώστε να ενισχυθούν οι πιθανότητες πολιτικής αλλαγής.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλάμε πολιτικό χρόνο σε εσωστρέφεια, προσωπικούς σχεδιασμούς και τακτικισμούς, όταν η κοινωνία περιμένει απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματά της», τόνισε.

Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική παρομοίωση:

«Το καντήλι, όσο λάδι κι αν έχει, αν φυσάμε όλοι μαζί για να σβήσει, θα σβήσει. Το ερώτημα είναι ποιος φυσάει. Και η απάντηση είναι: όλοι μας. Γι’ αυτό χρειάζεται συλλογική ευθύνη, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει ζωντανός και χρήσιμος για την κοινωνία».