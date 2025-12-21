Σοφία Ζαχαράκη στον εορτασμό της Χανουκά: “Η γιορτή ας συμβολίζει τη νίκη της ελπίδας και της ζωής απέναντι στην τρομοκρατία και το μίσος”

Στον εορτασμό της Χανουκά, στην εβραϊκή συναγωγή της Αθήνας, βρέθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, τιμώντας με αυτό τον τρόπο την ισραηλιτική κοινότητα.

«Στην Ελλάδα, μια χώρα με μακραίωνη ιστορία συνύπαρξης πολιτισμών και θρησκειών, η εβραϊκή κοινότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής μας ταυτότητας. Από τη Θεσσαλονίκη έως τα Ιωάννινα, από την Κέρκυρα έως τη Ρόδο, η εβραϊκή παρουσία έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία, στον πολιτισμό και στην πνευματική ζωή της χώρας μας», δήλωσε η κυρία Ζαχαράκη.

«Η γιορτή του Φωτός ας συμβολίζει τη νίκη της ελπίδας και της ζωής απέναντι στην τρομοκρατία και το μίσος. Πριν από λίγες ημέρες, αθώοι συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους γιορτάζοντας τη γιορτή που τιμούμε κι εμείς σήμερα. Δολοφονήθηκαν επειδή ήταν Εβραίοι ή επειδή απλώς γιόρταζαν μαζί με Εβραίους φίλους ή συγγενείς τους τη γιορτή του Φωτός», συμπλήρωσε.

«Έχουμε χρέος να καταπολεμήσουμε αυτό το μίσος που διαχέεται πέρα και πάνω από σύνορα. Έχουμε χρέος να σταθούμε δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας εβραϊκού θρησκεύματος και να πούμε δύο απλές αλλά ουσιαστικές λέξεις: Προχωράμε μαζί», κατέληξε στη δήλωσή της η υπουργός Παιδείας.