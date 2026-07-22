Πανελλαδικές 2026: Αύριο μετά τις 11 το πρωί η ανακοίνωση των βάσεων – Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων

Αύριο Πέμπτη 23/7, μετά τις 11:00 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για να διεκδικήσουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Την είδηση έκανε γνωστή η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας.

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Επίσης, όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Βάσεις 2026: Πώς θα δείτε σε ποια σχολή περνάτε

Πιο αναλυτικά, μόλις αναρτηθούν τα αποτελέσματα από το Υπουργείο Παιδείας, μπορείτε να τα δείτε με τους εξής τρόπους:

1.Μπαίνετε στην ειδική εφαρμογή results.it.minedu.gov.gr. Πληκτρολογείτε τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών σας στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο) με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

2.Αν είχατε εγγραφεί στο gov.gr για την ενημέρωση μέσω μηνύματος, τότε η απάντηση θα έρθει κατευθείαν στην οθόνη του smartphone σας.

3.Οι έντυπες καταστάσεις θα αναρτηθούν στα Λύκεια όλης της χώρας, αλλά για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), δεν θα αναγράφονται ονοματεπώνυμα, παρά μόνο ο 8ψήφιος κωδικός του κάθε μαθητή δίπλα στο τμήμα εισαγωγής του.