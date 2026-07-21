Στην τελική ευθεία η ανακοίνωση των βάσεων 2026 – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες

Το άγχος των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχει τελειώσει, με τους υποψήφιους να έχουν αγωνία πλέον για το πότε βγαίνουν οι βάσεις 2026.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ έκλεισε την Πέμπτη 16/7 και η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων άρχισε.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κάνει αγώνα δρόμου για να ανακοινωθούν φέτος όσο το δυνατόν νωρίτερα, προκειμένου οι φοιτητές και οι οικογένειές τους να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να αναζητήσουν έγκαιρα φοιτητική κατοικία.

Πότε βγαίνουν οι βάσεις 2026

Όπως έχει δηλώσει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβάλλουν προσπάθειες για να ανακοινωθούν οι βάσεις 2026 πριν την Τρίτη 28/7.

Όπως φαίνεται, λοιπόν, οι πιο πιθανές ημερομηνίες για τη δημοσιοποιήση των βάσεων είναι η Πέμπτη 23/7 και η Παρασκευή 24/7.

Πώς θα δείτε σε ποια σχολή περνάτε

Μόλις αναρτηθούν τα αποτελέσματα από το Υπουργείο Παιδείας, μπορείτε να τα δείτε με τους εξής τρόπους:

1.Μπαίνετε στην ειδική εφαρμογή results.it.minedu.gov.gr. Πληκτρολογείτε τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών σας στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο) με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

2.Αν είχατε εγγραφεί στο gov.gr για την ενημέρωση μέσω μηνύματος, τότε η απάντηση θα έρθει κατευθείαν στην οθόνη του smartphone σας.

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3.Οι έντυπες καταστάσεις θα αναρτηθούν στα Λύκεια όλης της χώρας, αλλά για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), δεν θα αναγράφονται ονοματεπώνυμα, παρά μόνο ο 8ψήφιος κωδικός του κάθε μαθητή δίπλα στο τμήμα εισαγωγής του.