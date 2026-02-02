Σήμερα οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Τα άρθρα που θα προτείνει να αλλάξουν

Σε πρωτοβουλίες θεσμικών μεταρρυθμίσεων προχωρά η κυβέρνηση καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε συναίνεση, φέρνοντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Τη συζήτηση θα εκκινήσει επίσημα σήμερα Δευτέρα ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα ανοίξει τα χαρτιά του με μήνυμα που θα απευθύνει στους πολίτες.

Ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει το σύνθημα για την έναρξη της διαδικασίας, που θα απαιτήσει ευρύτατες συναινέσεις, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την αντιπολίτευση, καθώς τα κόμματα θα πρέπει να λάβουν ξεκάθαρη θέση σε κρίσιμα ζητήματα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνταγματική τροποποίηση, το χρονοδιάγραμμα και τις προθέσεις της κυβέρνησης θα δώσει τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αλλά και ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά, που θα μεταδοθεί απόψε Δευτέρα στις 21:00.

Επίσης, μέσα στην ημέρα θα αποσταλεί από το γραφείο του πρωθυπουργού επιστολή προς όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία θα τους ζητεί να καταθέσουν προτάσεις και ιδέες μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του κυβερνητικού επιτελείου, η πρόταση της ΝΔ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχει παρουσιαστεί μέσα στον Μάρτιο, ενώ η κοινοβουλευτική διαδικασία αναμένεται να αρχίσει τον επόμενο μήνα, με τη σύσταση της Προαναθεωρητικής Επιτροπής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις προθέσεις του πρωθυπουργού είναι να προτείνει η ΝΔ την αλλαγή μεγάλου ακόμα και πάνω από 70 άρθρων.

Με “βαριά” ατζέντα η Συνταγματική Αναθεώρηση

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή τις προτάσεις της ΝΔ για συνταγματική αναθεώρηση, με έμφαση στα εξής άρθρα:

Άρθρο 16: ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Άρθρο 24: προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 30: εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.

Άρθρο 86: ευθύνη υπουργών.

Άρθρο 90: εκλογή ηγεσίας στη Δικαιοσύνη.

Στόχος, όπως τόνισε κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι να μπει τέλος σε μαξιμαλισμό και πλειοδοσία προγραμμάτων των κομμάτων και να εξεταστεί ακόμη και η υποχρεωτική κοστολόγηση των προγραμμάτων.

Παράλληλα, αναμένεται να προταθεί η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, συνδεόμενη με τη μονιμότητα, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα χωρίς να θίγεται η προστασία των δημοσίων υπαλλήλων.

Το περίγραμμα ειδικά για την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο έδωσε χθες και ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, η συζήτηση περί άρσης της μονιμότητας δεν συνεπάγεται κατάργηση της θεσμικής προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε δίνει τη δυνατότητα αυθαίρετων απολύσεων από υπουργούς, δημάρχους ή περιφερειάρχες. Πρόθεση είναι η μονιμότητα να γίνεται με διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες αξιολόγησης, σε συνέχεια και του συστήματος επιλογής μέσω ΑΣΕΠ.

Επί τάπητος μπαίνει και η η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης, η οποία θα αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των ήδη υπηρετούντων.

Ο κρίσιμος ρόλος Γεραπετρίτη και τα κοινοβουλευτικά δεδομένα

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό κομβικό ρόλο διαδραματίζει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος έχει εμπειρία από την αναθεώρηση του 2019, καθώς και ο Γ.Γ. του πρωθυπουργικού γραφείου Στ. Κουτνατζής, ο οποίος επίσης είναι καθηγητής Δημοσίου Δικαίου.

Επιπλέον, εισηγητής της ΝΔ στην Επιτροπή της Βουλής που αναμένεται να συσταθεί θα είναι ο πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης, ενώ στην ομάδα που θα αναλάβει την προετοιμασία θα έχει σημαντικό ρόλο και ο μέχρι πρόσφατα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Σημαντικό ρόλο θα έχουν και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται ότι η τωρινή Βουλή είναι η προτείνουσα τις αλλαγές και η επόμενη θα είναι Αναθεωρητική. Για να περάσει κάποια από τις προτάσεις θα πρέπει να εγκριθεί από την παρούσα Βουλή με 151 ή 180 ψήφους βουλευτών.

Οι αναθεωρητικές προτάσεις συγκεντρώσουν 180 στην πρώτη φάση, στην επόμενη υιοθετούνται από πλειοψηφία 151 βουλευτών.

Ωστόσο, αν δεν συγκεντρώσουν 180 ψήφους, αλλά εγκριθούν από περισσότερους από 151 βουλευτές, θα χρειαστούν στην Αναθεωρητική Βουλή να υπερψηφιστούν από την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5.