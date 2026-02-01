Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις πρώτες εξελίξεις να αναμένονται εντός της εβδομάδας. Ο κ. Μητσοτάκης πρόκειται να ζητήσει από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, ενώ αναμένεται να αναφερθεί στο θέμα και σε συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά, που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Δευτέρα (02/02) ή τις επόμενες ημέρες, ο πρωθυπουργός θα κάνει διάγγελμα για να ανοίξει επίσημα τις συζητήσεις γύρω από την αναθεώρηση του Συντάγματος. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θα αναφερθεί στο θέμα κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου θα παρουσιαστούν οι πρώτες θέσεις της κυβέρνησης.

Σχέδια για αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση και τη μονιμότητα των υπαλλήλων

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, μίλησε το πρωί της Κυριακής στο ΕΡΤnews και αναφέρθηκε στις προθέσεις της κυβέρνησης για την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο και την καθιέρωση συστήματος ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Όπως τόνισε, το κυριότερο είναι η δημιουργία ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα επιλογής μέσω ΑΣΕΠ.

Η συζήτηση για την άρση της μονιμότητας δεν σημαίνει κατάργηση της προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά την εφαρμογή διαφανών διαδικασιών αξιολόγησης. Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν πρόκειται για την αυθαίρετη απόλυση υπαλλήλων από πολιτικά πρόσωπα, όπως υπουργοί ή δήμαρχοι.

Η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και η αξιοκρατία στον Δημόσιο Τομέα

Στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, τίθεται και το θέμα της επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία 15 χρόνια λόγω της απροθυμίας των τοπικών διοικήσεων. Από εδώ και πέρα, η επιλογή προϊσταμένων θα γίνεται με εξετάσεις, που θα περιλαμβάνουν τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων, τα οποία θα διεξάγονται είτε από το ΑΣΕΠ είτε υπό την εποπτεία του.

Η στόχευση είναι η δημιουργία ενός σαφώς πιο αξιοκρατικού συστήματος με διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες.

Ηλεκτρονική ψήφος: Στρατηγική για τις εκλογές του 2028

Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ηλεκτρονικής ψήφου, η οποία εξετάζεται να εφαρμοστεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Η ψηφοφορία θα μπορεί να γίνει σε προκαθορισμένα ψηφιακά εκλογικά τμήματα, πλησιάζοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ψηφίζουν για τον δήμο τους, ακόμα κι αν βρίσκονται σε απόσταση από τον τόπο καταγραφής τους. Ο κ. Λιβάνιος σημείωσε ότι η τελική μέθοδος θα διασφαλίζει την ταυτοπροσωπία των ψηφοφόρων και την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Παράλληλα, για τους Έλληνες του εξωτερικού, η επιστολική ψήφος θα παραμείνει ο κύριος τρόπος συμμετοχής, με την εμπειρία από τις Ευρωεκλογές να δείχνει ότι η διαδικασία είχε θετικά αποτελέσματα. Ο κ. Λιβάνιος επεσήμανε ότι αυτό το σύστημα μπορεί να επεκταθεί και για τους ψηφοφόρους στην Ελλάδα, αν χρειαστεί.

Επιστολική ψήφος: Διευκολύνσεις για τους Έλληνες του εξωτερικού

Για τους Έλληνες εκλογείς που ζουν εκτός της χώρας, η επιστολική ψήφος παραμένει η βασική μέθοδος συμμετοχής. Όπως εξήγησε ο κ. Λιβάνιος, η διαδικασία είχε εφαρμοστεί με επιτυχία στις Ευρωεκλογές, με μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού. Η κυβέρνηση προγραμματίζει να επεκτείνει τη διαδικασία αυτή και για τους εκλογείς εντός της χώρας, εφόσον προκύψει ανάγκη.

Νέες προτάσεις για την εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού στη Βουλή

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που εξετάζεται είναι η δημιουργία τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας για τους Έλληνες του εξωτερικού. Η πρόταση αυτή, που θα επιτρέπει στους εκλογείς εκτός Ελλάδας να εκλέγουν εκπροσώπους με σταυρό προτίμησης, εξετάζεται ως μια αναγκαία εξέλιξη, δεδομένων των τελευταίων εκλογικών αποτελεσμάτων και της αυξανόμενης συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού.