Σδούκου: «Απαράδεκτη συμπεριφορά Σγουρού σε τηλεοπτική συνέντευξη»

Θέση για το επεισόδιο που είχε ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Σγουρός με τον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό πήρε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε «η ΝΔ περιμένει από το ΠΑΣΟΚ να επιδείξει την ελάχιστη δημοκρατική ευαισθησία και να διαγράψει τον κ. Σγουρό».

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Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Ο κ. Γιάννης Σγουρός ξεκίνησε τη χθεσινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ONE και στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό λέγοντας ότι «ο διάλογος κουράζει». Στη συνέχεια αποφάσισε να εφαρμόσει αυτή την άποψη στην πράξη. Προσπάθησε να κάνει ο ίδιος τις ερωτήσεις και, όταν ο δημοσιογράφος θέλησε να συντονίσει τη συζήτηση, κατέληξε να αποχωρήσει από την εκπομπή, απειλώντας τον με φράσεις όπως «να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας» και ότι «ελπίζει να το βλέπει η ιδιοκτησία».

Αυτά είναι τα δημοκρατικά ήθη του ΠΑΣΟΚ; Αποδέχεται τη συμπεριφορά του υποψηφίου βουλευτή του ο Νίκος Ανδρουλάκης; Ένας πολιτικός που απειλεί με τον τρόπο αυτό τους δημοσιογράφους, έχει θέση στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ;

Έχουν περάσει σχεδόν 24 ώρες και ακόμα περιμένουμε από τον κ. Ανδρουλάκη να επιδείξει την ελάχιστη δημοκρατική ευαισθησία και να διαγράψει τον κ. Σγουρό.

Υ.Γ.: Ο κ. Σγουρός «αρκέστηκε» άραγε στην ελπίδα ότι παρακολουθεί η ιδιοκτησία του σταθμού ή «φρόντισε» να την ενημερώσει τηλεφωνικά;