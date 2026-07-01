Φονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στην Θεσσαλονίκη: Η κατάσταση των τραυματιών

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο από την δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 1/7.

Συγκεκριμένα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με ιατρικό ανακοινωθέν ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών.

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Αναλυτικά

Σήμερα, 1-7-2026 και από ώρα 5:53π.μ. έως και 6:44π.μ., προσήλθαν με την συνδρομή του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ πολίτες μετά από αναφερόμενη εμπρηστική επίθεση στην πυλωτή της οικοδομής που διαμένουν.

Η κα Νέστoρα Αφροδίτη, αντιμετωπίσθηκε αρχικά στο ΤΕΠ όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχο φωνής. Η ασθενής νοσηλεύεται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ σε σταθερή κατάσταση.

Ο κ. Νέστoρας Παναγιώτης, αντιμετωπίσθηκε στο ΤΕΠ, με συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στο λάρυγγα. Η κατάστασή του είναι μέτριας βαρύτητας με ήπιο οίδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πνευμονολογικό Τμήμα. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία και σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Επιπλέον δύο πολίτες η κα Ε.Π. και ο κ. Γ.Π., ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, αντιμετωπίσθηκαν επίσης στο ΤΕΠ, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από Πνευμονολόγους και αναμένεται να λάβουν άμεσα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας.

ΟΙ ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες του Νοσοκομείου μας παραμένουν σε εγρήγορση και συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση των ανωτέρω ασθενών.