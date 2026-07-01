Χέλμοντ – Παναθηναϊκός 0-4: Πρώτο δείγμα θετικό στην εποχή Νίστρουπ για τους «πράσινους»

Με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να κάνει ανεπίσημο ντεμπούτο στον πάγκο του συλλόγου ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-0 της Χέλμοντ σε φιλικό στην Ολλανδία.

Παρουσία 100 φίλων του «τριφυλλιού», οι «πράσινοι» έκαναν ένα καλό «ξεμούδιασμα» απ’ την καθημερινότητα των σκληρών προπονήσεων, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σαντίνο Αντίνο που σημείωσε 2 γκολ. Τα άλλα δύο τέρματα του Παναθηναϊκού σημείωσαν οι Βισέντε Ταμπόρδα και Ανδρέας Τεττέη.

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Οι «πράσινοι» έκαναν μία δυνατή εκκίνηση στο φιλικό και πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο είχαν αποκτήσει «αέρα» δύο τερμάτων. Στο 6’ από εκτέλεση κόρνερ, ο Τουμπά έπιασε την πρώτη κεφαλιά, η άμυνα των Ολλανδών απομάκρυνε την μπάλα κι ο Ταμπόρδα από κοντά άνοιξε το σκορ. Στο 9’ από εξαιρετικό φάουλ του Τσέριν, ο Τεττέη σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με καρφωτή κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα των «πράσινων».

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νίστρουπ άλλαξε τα 9/11 της ενδεκάδας με τον Παναθηναϊκό να έχει τον πλήρη έλεγχο και να χάνει άλλη μία ευκαιρία με τον Ταμπόρδα στο 68’.

Στο 74’ από πάσα του Ετιέν Καμαρά, ο Αντίνο έκανε μέτρα με την μπάλα και με υπέροχο σουτ έξω απ’ την περιοχή έστειλε την μπάλα στη γωνία του Μπέργκσεν, κάνοντας το 3-0 για τους «πράσινους». Στο 85’ ο Αργεντινός με ωραίο πλασέ μέσα απ’ την περιοχή «σφράγισε» το τελικό 4-0 για το «τριφύλλι».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ:

Α’ Ημίχρονο (4-2-3-1): Πένια – Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Μπινιάρης – Τσιριβέγια, Τσέριν – Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί – Τεττέη.

Β’ Ημίχρονο (4-2-3-1): Τσάβες – Τσάπρας, Ίνγκασον, Τουμπά (71’ Λάβδας), Κυριακόπουλος – Σιώπης, Καμαρά – Ταμπόρδα (71’ Μπινιάρης), Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης.

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ΧΕΛΜΟΝΤ (Φρέντερικ Φρανς): Μπέργκσεν, Φαν Μπρι, Έιντεν, Ζούτφεν, Λάντχεερ, Ντ. Γκέερτς, Βέλντε, Γιάνσεν, Κέβαλ (46’ Σίσερο), Χούιμπερτς, Τζ. Γκέερτς (53’ Κίτον).