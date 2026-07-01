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Ανδρουλάκης για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: «Καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες»

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Ανδρουλάκης για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: «Καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες»
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης πήρε θέση για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα μετά τις βομβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες και να συλληφθούν οι δράστες.

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«Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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