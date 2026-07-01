Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ο Μητσοτάκης την Πέμπτη 2 Ιουλίου

Σημαντική συνάντηση αναμένεται να έχει την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 02 Ιουλίου, στις 11.00 το πρωί, θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσσι, στο Μέγαρο Μαξίμου.