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Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ο Μητσοτάκης την Πέμπτη 2 Ιουλίου

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ο Μητσοτάκης την Πέμπτη 2 Ιουλίου
EUROKINISSI
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Σημαντική συνάντηση αναμένεται να έχει την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 02 Ιουλίου, στις 11.00 το πρωί, θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσσι, στο Μέγαρο Μαξίμου.

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