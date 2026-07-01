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Τετ-α-τετ Ανδρουλάκη – Δένδια την Πέμπτη 2 Ιουλίου

Το πρόγραμμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Τετ-α-τετ Ανδρουλάκη – Δένδια την Πέμπτη 2 Ιουλίου
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Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναμένεται να έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 09:30 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γ. Γεραπετρίτη και ακολούθως στις 12 το μεσημέρι με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Δένδια.

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