Τετ-α-τετ Ανδρουλάκη – Δένδια την Πέμπτη 2 Ιουλίου
Το πρόγραμμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναμένεται να έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 09:30 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γ. Γεραπετρίτη και ακολούθως στις 12 το μεσημέρι με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Δένδια.
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