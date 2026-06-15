Σδούκου: «Τα δωρεάν λόγια, τα έχουμε πληρώσει ακριβά»

Απάντηση στα όσα υποστηρίζει η αντιπολίτευση για τις δωρεάν μεταφορές, τα οποία η ίδια χαρακτήρισε «ανεύθυνα», έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας σε ANT1 TV, OPEN TV και ΕΡΤ News.

Η κ. Σδούκου ανέδειξε παράλληλα «τις πολιτικές κοινωνικής στήριξης που υλοποιεί η κυβέρνηση, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα».

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Πιο συγκεκριμένα, ερωτώμενη για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης στο θέμα των εισιτηρίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «η αντιπολίτευση έχει υιοθετήσει μια τακτική “δώσε και σε μένα μπάρμπα”. Όσο προχωρά μάλιστα ο καιρός, ο διαγωνισμός πλειοδοσίας του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, θα γίνεται ολοένα και πιο αισθητός» με στόχο τα εκλογικά τους ποσοστά.

Σημείωσε δε, ότι οι υποσχέσεις για δωρεάν μετακινήσεις είναι παραπλανητικές, καθώς «δωρεάν δεν υπάρχει. Στο τέλος κάποιος πρέπει να το πληρώσει». Η κ. Σδούκου εστίασε και στην κοινωνική ανισότητα που δημιουργεί η πρόταση της αντιπολίτευσης, λέγοντας «γιατί πρέπει να πληρώνει ένα νέο παιδί στην Αλεξανδρούπολη ή ένας ηλικιωμένος στην Καλαμάτα, για να μετακινείται δωρεάν κάποιος στην Αθήνα, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια;», καταλήγοντας πως τα μέτρα πρέπει να είναι δίκαια και με εισοδηματικά κριτήρια.

«Να είναι δωρεάν για τον άνεργο, να είναι με μεγάλη έκπτωση για τον πολύτεκνο» γιατί όμως «πρέπει να είναι δωρεάν και για έναν που βγάζει πολλές χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα;».

Η διαφορά 2015 -‘19 με 2019-‘26

Η κ. Σδούκου ανέδειξε συγκεκριμένα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής αντιπαραβάλλοντάς τα με τις οικονομικές επιδόσεις της διακυβέρνησης Τσίπρα. Όπως σημείωσε, «στην περίοδο 2015-2019 είχαμε σωρευτική ανάπτυξη 6%, λιγότερη από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου για την ίδια περίοδο. Την περίοδο 2019-2025 είχαμε σωρευτική ανάπτυξη πάνω από 12%, υπερδιπλάσια από την αντίστοιχη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ κατακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα, που κάνει δυνατές μια σειρά από ξένες επενδύσεις, οι οποίες φέρνουν πλούτο και θέσεις εργασίας. Αυτά δεν είναι τυχαία, είναι αποτέλεσμα πολιτικών μέσα σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Μέσα από αυτή την ανάπτυξη προσπαθούμε συνεχώς να αυξήσουμε τα εισοδήματα των πολιτών, ώστε να συγκλίνουμε και εκεί με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και όσα χρήματα υπάρχουν, προσπαθούμε να επιστρέφονται σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη».

Σχολιάζοντας δε όσα λέει ο κ. Τσίπρας σήμερα, επανέλαβε πως «φαίνεται να μην κατάλαβε τίποτα, γιατί όταν ρίχνεις την ευθύνη σε όλους τους συνεργάτες σου και αθωώνεις τον εαυτό σου, αυτό δείχνει ότι είσαι ανεπίδεκτος μαθήσεως» καταλήγοντας πως «μαθήματα ναυσιπλοΐας από τον καπετάνιο του Τιτανικού δεν ζητάς». Η κ. Σδούκου, κλείνοντας, αναφέρθηκε στις συνέπειες μιας επιστροφής σε πολιτικές του παρελθόντος, τονίζοντας ότι «η συνταγή χρεοκοπίας θα ήταν να γυρίσουμε σε εύκολες υποσχέσεις που μόνο στόχο έχουν να καλύψουν το δημοσκοπικό κενό της αντιπολίτευσης».