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Ένταση Σγουρού με τον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό – «Ελπίζω να βλέπει o ιδιοκτήτης του καναλιού» (Βίντεο)

Καρέ καρέ όσα συνέβησαν

Ένταση Σγουρού με τον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό – «Ελπίζω να βλέπει o ιδιοκτήτης του καναλιού» (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 30/6 κατά τη διάρκεια της εκπομπής «ΕΔΩ» του One Channel ανάμεσα στον Γιάννη Σγουρό και τον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό.

Συγκεκριμένα, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήταν καλεσμένος του δημοσιογράφου στην εκπομπή, με την κουβέντα να μην πηγαίνει και τόσο καλά και τον κ. Σγουρό να αποχωρεί λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «ελπίζω να βλέπει την εκπομπή ο ιδιοκτήτης του καναλιού».

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«Ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ, Σγουρός είπε -με νόημα- ότι ελπίζει «ο Παναγιωτάκης να βλέπει την εκπομπή». Η πολιτική του «ξέρεις ποιος είμ´ εγώ ρε». Ελπίζω και γω στο ΠΑΣΟΚ να βλέπουν την εκπομπή και να πάρουν θέση για το στέλεχός τους που απειλεί δημοσιογράφους» ανέφερε ο δημοσιογράφος σε ανάρτησή του.

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