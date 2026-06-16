Σδούκου: «Η επόμενη τετραετία θα εδραιώσει όσα πετύχαμε»

Στη σταθερή πορεία της χώρας και τη διαρκή στήριξη της κοινωνίας με υπεύθυνες πολιτικές εστίασε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξή της στην Naftemporiki TV.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κρίνεται καθημερινά από τα αποτελέσματα και όχι από «τη συζήτηση γύρω από τις δημοσκοπήσεις», ενώ εστίασε στον λαϊκισμό και τις αντιφάσεις της αντιπολίτευσης.

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Ερωτώμενη συγκεκριμένα για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «πρώτη προτεραιότητα μας είναι τα προβλήματα και το πώς μπορούμε να δίνουμε καθημερινά λύση σε αυτά, γιατί αυτό παρακολουθεί ο κόσμος και όχι τη συζήτηση που κάνουμε στη δική μας γυάλα, περί δημοσκοπήσεων. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνω ότι παρόλο που υπάρχει μία αναδιάταξη σήμερα στην αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη και μάλιστα με ανοδική τάση, που κάτι σημαντικό δείχνει για την προσπάθεια που κάνουμε».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επεσήμανε πως «έχει ξεχωριστή σημασία το ερώτημα για το ποιος έχει αίσθηση των προβλημάτων της κοινωνίας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μία υπεροχή. Οι πολίτες τού αναγνωρίζουν ότι δεν είναι απλά ένας αρχηγός με τεχνοκρατικές ικανότητες και τη δυνατότητα να διαχειριστεί κρίσεις, αλλά είναι γειωμένος με την κοινωνία και οι πολίτες γνωρίζουν ότι καταλαβαίνει τα προβλήματά τους, τις αγωνίες τους. Ταυτόχρονα μπορεί κάποιος να δει από τα ευρήματα ότι κόμματα της αντιπολίτευσης τα υποδέχονται οι πολίτες ως κόμματα διαμαρτυρίας παρά ως μία εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης». Επεσήμανε μάλιστα, πως σε βάθος χρόνου η όποια ορμή έχει ένα νέο κόμμα θα υποχωρήσει και «θα συγκριθούν τα πρόσωπα, τα προγράμματα και οι θέσεις που υποστηρίζει ο καθένας».

Σε σχέση με τις παροχές που προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η κ. Σδούκου τόνισε «ότι από εμάς δεν θα ακούσετε λαϊκισμούς που μπορούν να μας οδηγήσουν σε νέες περιπέτειες. Οι παροχές που δίνουμε στοχεύουν εκεί που πραγματικά υπάρχουν ανάγκες». Υπογράμμισε δε ότι «εδώ συζητάμε για παροχές ενώ άλλες χώρες βρίσκονται σε ελλειμματική φάση και κάνουν το αντίθετο. Αυτό είναι δείγμα της υπευθυνότητας που είχαμε στην οικονομία όλα αυτά τα χρόνια και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ρισκάρουμε αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα». Η κ. Σδούκου έθεσε με καθαρό τρόπο το πολιτικό δίλημμα ενόψει εκλογών, καθώς η Νέα Δημοκρατία «την ώρα της κάλπης θα ζητήσει από τους Έλληνες να αξιολογήσουν το έργο της και να κρίνουν πού βρισκόμαστε σήμερα και ποιος μπορεί να διαχειριστεί με μεγαλύτερη επάρκεια να οδηγήσει την χώρα στο 2030».