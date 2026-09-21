Σδούκου – Φαραντούρης: Στο ΠΑΣΟΚ το βάρος της απάντησης μετά την καταγγελία για σεξιστική επίθεση – Τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης

Σε μείζον πολιτικό ζήτημα εξελίσσεται η σφοδρή αντιπαράθεση της Αλεξάνδρας Σδούκου με τον Νικόλα Φαραντούρη, μετά τη φράση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ «χαριεντιζόταν σε υπουργούς» κατά την περίοδο της επαγγελματικής της διαδρομής στο Δημόσιο.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου καταγγέλλει ευθέως σεξιστική και υποτιμητική επίθεση, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη την αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ.

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Ο ευρωβουλευτής απαντά ότι η τοποθέτησή του ήταν αποκλειστικά πολιτική, αρνείται ότι προσέδωσε οποιαδήποτε άλλη χροιά στη φράση του και υποστηρίζει ότι χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη έκφραση απαντώντας σε προηγούμενη αναφορά της Αλεξάνδρας Σδούκου.

Στην υπόθεση παρενέβη πλέον και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος έκανε λόγο για «κόκκινες γραμμές» και κάλεσε προσωπικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αντιδράσει.

Έτσι, η αντιπαράθεση δεν αφορά πλέον μόνο δύο πολιτικά πρόσωπα. Το πολιτικό ερώτημα μεταφέρεται πλέον στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ: πώς αξιολογεί τη φράση του ευρωβουλευτή του και ποια στάση θα κρατήσει απέναντι στην καταγγελία της Σδούκου;

Η φράση που προκάλεσε την έκρηξη

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσης των δύο στο OPEN.

Η συζήτηση αφορούσε την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τις σχέσεις δημόσιων προσώπων με ανθρώπους που ο Νικόλας Φαραντούρης χαρακτήρισε «τσαρλατάνους της υγείας».

Ο ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι «πολλά δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους», με την Αλεξάνδρα Σδούκου να του απαντά αναφερόμενη στη Μαρία Καρυστιανού.

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Η ένταση κορυφώθηκε όταν η συζήτηση πέρασε στην επαγγελματική διαδρομή της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ.

Ο Νικόλας Φαραντούρης ανέφερε ότι τη γνώρισε ως «Αλέκα Σδούκου» και ότι είχε υπηρετήσει σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

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Η Αλεξάνδρα Σδούκου αντέδρασε λέγοντας ότι υπηρετεί στο Δημόσιο από το 2004 και ότι είχε περάσει από πολλά γραφεία.

Τότε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε την επίμαχη φράση:

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«Όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 2009 έως το 2019 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς. Όχι σε εμένα αυτά».

Η ακριβής διατύπωση έχει καταγραφεί στο βίντεο της τηλεοπτικής αντιπαράθεσης.

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Σδούκου: «Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου επανήλθε μετά την εκπομπή με μία ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση.

Χαρακτήρισε την αναφορά του Νικόλα Φαραντούρη στην επαγγελματική της πορεία «σαφώς υποτιμητική και σεξιστική», υποστηρίζοντας ότι αναπαράγει στερεότυπα για τις εργαζόμενες γυναίκες.

«Αυτή είναι η συμπεριφορά του κ. Φαραντούρη, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα. Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης», ανέφερε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ δεν περιορίστηκε στην καταδίκη της φράσης.

Έθεσε ευθέως θέμα παραμονής του ευρωβουλευτή στο ΠΑΣΟΚ και απευθύνθηκε προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Το ερώτημα πλέον είναι αν το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τον κ. Φαραντούρη», σημείωσε, ζητώντας την αποπομπή του.

Φαραντούρης: «Απάντησα πολιτικά και μόνο»

Ο Νικόλας Φαραντούρης απάντησε μέσω ανάρτησής του στο Χ, απορρίπτοντας την ερμηνεία που έδωσε η Αλεξάνδρα Σδούκου στα λεγόμενά του.

Ο ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ είχε προηγουμένως δηλώσει πως εκείνος «χαριεντιζόταν» με τη Μαρία Καρυστιανού και ότι η δική του απάντηση αφορούσε αποκλειστικά την πολιτική και επαγγελματική διαδρομή της.

«Απάντησα πολιτικά και μόνο στην κυρία Σδούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η ίδια, την οποία το 2009 τη “γνωρίσαμε ως συνεργάτη υπουργών”», ανέφερε.

Και πρόσθεσε:

«Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροιά, όπως θέλει να υπαινίσσεται η κυρία Σδούκου. Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες».

Αυτή είναι η θέση του ίδιου για την επίμαχη φράση και αποτελεί τη βασική απάντησή του στην καταγγελία περί σεξισμού.

Μαρινάκης: «Υπάρχουν κόκκινες γραμμές»

Η σύγκρουση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη πολιτική διάσταση μετά την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν όρια τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνιούνται στον δημόσιο διάλογο.

«Ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν τη χυδαιότητα κανονικότητα, οφείλουν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, που κανείς δεν πρέπει να ξεπερνάει», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε και στην ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η Αλεξάνδρα Σδούκου «δεν είναι μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών».

«Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το “τέρας” των προσωπικών επιθέσεων και της “ανθρωποφαγίας”», πρόσθεσε.

Και έκλεισε την παρέμβασή του απευθυνόμενος ευθέως στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές».

Το ερώτημα πλέον αφορά το ΠΑΣΟΚ

Μετά την καταγγελία της Σδούκου, την απάντηση Φαραντούρη και την παρέμβαση Μαρινάκη, το θέμα έχει ξεπεράσει τα όρια μιας τηλεοπτικής αντιπαράθεσης.

Η μία πλευρά καταγγέλλει μία φράση ως σεξιστική και ζητά την αποπομπή του ευρωβουλευτή.

Η άλλη απαντά ότι η φράση είχε αποκλειστικά πολιτικό περιεχόμενο και ότι δεν υπήρχε η χροιά που της αποδίδεται.

Αυτό που απομένει είναι η πολιτική αξιολόγηση από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλείται πλέον δημόσια από δύο κορυφαία στελέχη της ΝΔ να τοποθετηθεί για το περιστατικό και για τη συμπεριφορά ενός ευρωβουλευτή που σήμερα ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του.

Και το ερώτημα είναι συγκεκριμένο:

Θεωρεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αποδεκτή τη συγκεκριμένη φράση στον πολιτικό διάλογο ή θεωρεί ότι ξεπέρασε τα όρια;

Η απάντηση —όποια κι αν είναι— έχει πλέον πολιτικό βάρος.