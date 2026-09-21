Μαρινάκης: “Άγνοια ή λαϊκισμός της αντιπολίτευσης για τον ΕΦΚ – Η κυβέρνηση δεν έχει κόκκινες γραμμές ως προς τη μείωση του”

«Κάθε κίνηση της Ελλάδας υπαγορεύεται από την ενδυνάμωση της χώρας και την προστασία των εθνικών συμφερόντων», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.

«Η Ελλάδα δεν υποχωρεί, δεν δέχεται απειλές», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας «ανιστόρητες» τις σχετικές διατυπώσεις της Τουρκίας. Όπως ανέφερε, οι ένοπλες δυνάμεις «απαντούν στο πεδίο», ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει τον διάλογο. «Πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται υποχώρηση ή αφέλεια», σημείωσε.

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Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ακρίβεια και τις προτάσεις για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «άγνοια ή λαϊκισμό». Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν έχει «κόκκινες γραμμές» ως προς τη μείωση του ΕΦΚ, αλλά οφείλει να κινηθεί μέσα στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. «Πολιτικές που θα διακινδυνεύουν τη θέση της χώρας, μην τις περιμένετε», ανέφερε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι ουδέποτε ειπώθηκε πως δεν επιτρέπεται η μείωση του ΕΦΚ. Αντίθετα, όπως είπε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διερευνηθεί η δυνατότητα εξαίρεσης από τη ρήτρα διαφυγής. «Δεν υπάρχει κυβέρνηση που δεν θέλει να μειώσει φόρους, εφόσον έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα», σημείωσε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για τον πολίτη μεγαλύτερη σημασία έχει το τελικό όφελος και όχι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει το κράτος να παρέμβει. «Είμαστε στις τρεις πρώτες χώρες στήριξης, σε συνάρτηση με το ΑΕΠ μας, από τότε που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση», ανέφερε, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο.

Για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στις αναλυτικές αναφορές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τα φίλτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται πέραν της τηλεδιοίκησης. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «προβληματικό» το γεγονός ότι οι πολίτες εξακολουθούν να μην εμπιστεύονται τον σιδηρόδρομο. «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες μετά την τραγωδία των Τεμπών, αλλά έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο», υποστήριξε.

Για τα περί συνάντησης του Μ. Μπεκίρη με πρόσωπα από το περιβάλλον του Ηλία Κασιδιάρη, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «η πραγματικότητα δεν προκύπτει από ατεκμηρίωτα συμπεράσματα». Αναφερόμενος συνολικά στη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη Χρυσή Αυγή, τόνισε ότι η κυβέρνηση και το κόμμα της ΝΔ έχουν κινηθεί θεσμικά. «Κάποιοι δεν έβρισκαν αίθουσα για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η ΝΔ συγκέντρωσε όλες τις δικογραφίες και τις οδήγησε στη Δικαιοσύνη», είπε. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρέθηκε αίθουσα για τη δίκη και ότι ψηφίστηκαν δύο νομοθετήματα που έδωσαν τη δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να προστατεύσει τη δημοκρατία.

Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και τις σχετικές δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε στην ανάγκη να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που οδηγούν τους πολίτες σε επιλογές υπέρ ακραίων πολιτικών δυνάμεων. «Αν κάτι πρέπει να μας προβληματίσει, είναι ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε τους ψηφοφόρους για τις επιλογές τους. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε ώστε οι πολίτες να μην στρέφονται σε ακραίες δυνάμεις», ανέφερε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε την ελληνική εμπειρία των προηγούμενων ετών, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «κυβερνήθηκε από μέρος της πλατείας» και ότι συγκυβέρνησε η Αριστερά με την Ακροδεξιά. «Οι λαϊκιστές δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Europe Gulf Forum, επισημαίνοντας τη σημασία της διοργάνωσης σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα είναι σήμερα «πολύ πιο ισχυρή», ενώ η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και χωρών του Κόλπου καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία.

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό στα Βριλήσσια, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων. «Η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά αδιάφορη είναι», τόνισε, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο «βαθύτατα κοινωνικό ζήτημα». Αναφέρθηκε στις περιπολίες ήπιας αστυνόμευσης σε πλατείες και σε άλλα σημεία όπου συγκεντρώνονται ανήλικοι, καθώς και στην πανελλαδική γραμμή 10201 και την πλατφόρμα SafeYouth.

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Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών, η οποία συνεχίζεται έως το τέλος Δεκεμβρίου. Όπως διευκρίνισε, η συμμετοχή των επιχειρήσεων δεν είναι υποχρεωτική, ενώ η δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου. «387 κωδικοί ήδη καλύπτουν τη δεύτερη φάση», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών.

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.